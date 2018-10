Maradona celebrará hoy sus 58 años en Sinaloa

30/10/2018 -

Diego Maradona cumplirá hoy 58 años, pero anticipó que lo celebrará entrenando al primer equipo de Dorados, de Sinaloa, que está luchando por ingresar a la liguilla del campeonato de segunda división de México con el objetivo de lograr el ascenso a la máxima categoría.

Y como regalo de cumpleaños lo único que pretende Diego es ver a su nieto nacido en abril pasado, Diego Matías Maradona, hijo de Diego Jr.

"El mejor regalo sería ver a mi nieto. No me interesa la fiesta ni cuántos años cumplo. Ayer parecía que tenía 20 y voy por los 58. Los he vivido muchas veces bien y otras mal, pero puedo salir a la calle con la frente bien en alto porque no le hice mal a nadie", le dijo Maradona a medios mexicanos.

Diego aseguró que pasará su cumpleaños trabajando y en el sitio donde ha sido feliz la mayor parte de su vida, un campo de fútbol, sobre todo ahora que se encuentra motivado por la buena marcha de sus dirigidos en el certamen.