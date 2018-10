La canciller alemana Ángela Merkel anunció que se retirará de la política y largó la carrera por su puesto

Fotos DECISIÓN. Merkel anunció su retiro pocas horas después de dos importantes fracasos electorales en Baviera y en Hesse.

30/10/2018 -

BERLIN. La canciller alemana, Ángela Merkel, precipitó ayer su retirada de la política al anunciar que dejará la presidencia de su partido y que no buscará la reelección a un quinto mandato, una decisión que abre la carrera para sucederla al frente de la principal potencia europea.

El anuncio de Merkel, que preside la Unión Demócrata Cristiana (CDU) desde 2000 y es jefa de gobierno desde 2005, se produce luego de que la conservadora Unión Cristianodemócrata (CDU) sufrió dos importantes reveses electorales en las regiones de Baviera y Hesse.

"No he nacido canciller, eso no lo he olvidado nunca. Hoy es el día en el que se abre un nuevo capítulo", declaró la dirigente, de 64 años, en una concurrida rueda de prensa en Berlín.

"No voy a presentar mi candidatura a la presidencia de la CDU y en segundo lugar, esta cuarta legislatura será mi último mandato como canciller", dijo Merkel, quien lleva 13 años al frente del gobierno alemán y 18 como líder de la formación conservadora, citada por la agencia de noticias DPA.

Su retirada marca el fin de una era en la que la licenciada en Física nacida en la antigua Alemania del Este ha dominado la política en Europa y se ha convertido en la líder electa con más tiempo en el poder en el continente.

"En 2021 no me presentaré al cargo de canciller, ni al Parlamento, ni a ningún otro cargo político", agregó.