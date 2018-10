Actriz admitió el miedo de que la vara de "La Casa de Papel" esté alta

30/10/2018 -

Fue la gran historia de atracos que atrapó este año a millones de televidentes de todo el mundo, a través de la plataforma streaming de Netflix; y la tercera temporada ya está en proceso, con la vuelta al trabajo de sus viejos protagonistas, y de otros nuevos personajes que aportarán más condimentos a la historia.

Al respecto, Itziar Ituño, la actriz que en "La Casa de Papel" le dio vida a la inspectora Raquel Murrillo, afirmó: "La historia avanza", pero se mostró cauteloso a la ahora de arriesgar un pronóstico sobre si la nueva historia conseguirá repetir el boom de las anteriores temporadas. "Ha sido un fenómeno impresionante y con el último casting se mueve todo un montón. Se nota que la gente está esperando mucho la tercera temporada", dijo en el programa radial que conducen Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek, por Nacional. Y agregó: "A mí me da miedo que la vara de La Casa de Papel esté muy alta. Voy pisando tierra, voy tratando de no perder el contacto con el suelo".

Por otra parte, adelantó: "Lo único que puedo decir es que sucede adelante en el tiempo. No es para atrás. Van a suceder cosas de cara al futuro. La manera de narrar de la Casa de Papel es que suelen haber flashbacks, pero esta temporada no se trata de la historia de antes de cada uno de los personajes. La historia avanza. No sé exactamente cuántos capítulos son. El formato de los capítulos será el de Netflix. Serán capítulos de 40 minutos, aproximadamente. El personaje de Raquel tiene mucho peso".

También se permitió bromear sobre el multitudinario elenco: "Tenemos un grupo de WhatsApp del equipo de la Casa de Papel. Normalmente es para hacer avisos, fechas que tenemos que hacer cosas. Lo tengo silenciado porque sino me vuelvo loca. Lo miro cuando yo quiero. Eso de que el móvil esté reclamando la atención todo el tiempo me pone nerviosa".

"Zulema" de "Vis a Vis" pide pista

La tercera temporada de la exitosa serie de Netflix, "La Casa de Papel" está en plena producción. Al avance del primer encuentro del elenco para la lectura del guión, con la confirmación de algunos nombres y la imagen de Pedro Alonso, que sembró la duda sobre su reincorporación luego de haber caído en un tiroteo en el final de la segunda temporada, ahora conoció la incorporación femenina que dará que hablar.

Najwa Nimri, la actriz que encarna a la malvada reclusa "Zulema", en la también exitosa serie "Vis a Vis", se sumará a "La Casa de Papel" para interpretar a Alicia.

Junto a ella también se incorpora el actor argentino Rodrigo de la Serna, que llegará para ponerse en la piel de "El Ingeniero".

Por último, Netflix confirmó la llegada de Hovik Keuchkerian al elenco. El actor, comediante y ex boxeador español de origen armenio compondrá al personaje llamado "Bogotá".

La nueva temporada promete mostrar más que un atraco, y el riesgo será aún mayor. Para lo cual, la historia demanda nuevos personajes.