Dos filmes con Andrea estarán en Las Termas

30/10/2018 -

Andrea Frigerio vive intensamente su car rera. Desde hace tiempo, la modelo y actriz se destaca en el cine con personajes tan disímiles a ella, lo cual representa, tal como se lo dijo a EL LIBERAL, un gran desafío. La semana pasada, en simultáneo, se estrenaron "Rojo", que este jueves llega al Espacio Incaa del Cine Renzi (La Banda) y "Sólo el amor". También estrenó, en Paraguay, "Leal", en el que se convierte en una jefa de narcotraficantes, con la particularidad que aquí trabajo con su hija "Tini", también actriz. En tanto, sigue con éxito las proyecciones de "Desearás al hombre de tu hermana" y "Mi obra maestra", dos películas que se proyectarán en el Festival Nacional de Cine Termas de Río Hondo, a realizarse el 9, 10 y 11 de noviembre. "Cuando recibo una propuesta y me entrega el director un personaje, la verdad que lo pienso mucho porque quiero poder lograr dar el tono y los detalles del personaje que el director o el guionista idearon en su cabeza. No quisiera estar en una película haciendo un personaje que no se ajuste perfectamente al personaje que esa persona creó".