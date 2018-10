Fotos El aborto y la educación sexual en las escuelas, según Andrea Frigerio

30/10/2018 -

"Para muchas personas sus cuerpos son territorios de los cuales quisieran escapar. El deseo y la necesidad de tener un cuerpo perfecto, y para ello someterse a constantes privaciones, esfuerzos e incluso operaciones es una realidad de esta era. "Esto es, en líneas generales, lo que trata "Cuerpos perfectos", obra teatral que Andrea Frigerio protagoniza junto con Soledad Silveyra, Laura Oliva y Florencia Raggi. "Trata de las cuestiones que nos hacemos las mujeres, físicamente hablando, por no estar conformes con lo que nos devuelve el espejo o por la opinión ajena. Estamos más pendientes de lo que piensan los demás de nosotros de lo que pensamos de nosotras mismas de nosotras. El paso del tiempo, no estamos contentas con lo que nos pasa en el cuerpo, lo que nos devuelve el espejo. Entonces somos capaces de mutilarnos, de hacernos cosas espantosas para estar a tono con los cánones de belleza. De eso trata Cuerpos perfectos", reflexionó Frigerio en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL. Inevitablemente, en virtud de la temática que desarrolla "Cuerpos perfectos", quiero preguntarle: ¿cuál es su postura en torno del aborto y de la educación sexual en los establecimientos educativos? Tengo una postura bastante firme al respecto porque creo que no se puede tomar el aborto como método anticonceptivo. Me parece que estamos poniendo el carro delante del caballo. Yo creo que deberíamos profundizar más el tema de la educación sexual y aunque me dicen "no, si ya existe, es parte de la currícula en los colegios", bueno, pero no se hace cumplir. Yo sé, tengo hijos, nietos, sobrinos, y sé que se lo lleva adelante como parte de una currícula, pero no como tiene que ser. Yo creo en el derecho del ser humano de conocer su sexualidad desde que tiene conciencia así como saben que hay que comer, como pararse, que hay que hablar, que hay que decir; bueno, que conozcan las formas de desarrollar en el cuerpo su actividad sexual. Así que, me parece que hay que pensar un poco más como hacer real la educación sexual en los colegios, para los niños, que los padres tomen cartas en el asunto y empezar a repartir métodos anticonceptivos de manera de facilitarle a la gente, a los chicos, a los adolescentes y a los adultos no sólo para prevenir los embarazos sino también los contagios de enfermedades de transmisión sexual. Después, sí, una vez que está resuelto ese tema hablemos del tema del aborto, pero si no me parece que se han apresurado. Se han apresurado. ¿Por qué cree que se han apresurado o por qué cree que, de repente, "explosionan" estas temáticas? Son temas que se instalan, supongo, que para debatir estos y no otros. Tal vez tenga que ver con eso o algún desatino por parte de alguien que dijo que había que instalar el tema para enfrentar a la sociedad con otro asunto que no tenga que ver con la política. No lo sé. Pero yo creo que una vez que estemos maduros como sociedad y hayamos dado todos los pasos respecto de los temas que conversamos recién ahí sí se debería debatir sobre el aborto. Ahora, cambiando un poquito el ángulo de lo que estamos hablando, pienso que el Estado debe acompañar las decisiones privadas de las personas, ayudándolos y conteniéndolos. Nadie va a cambiar una decisión porque si no se puede hacer un aborto en un hospital o es clandestino. Si toma la decisión de abortar va a abortar la mujer. No es que las mujeres abortamos, sí ponemos el cuerpo, pero los hombres también tienen que ver. También toman partido y tienen que saber decidir sobre estos temas. ¿Se escandaliza cuando escucha, hoy en día, términos como machis mo y feminismo de una forma exacerbada? Escandalizarme, no. Me parece un error tomar las cosas desde los "ismos", desde los fanatismos. Tenemos que ser complementarios. Yo, no sé, nunca viví machismo ni en mi casa ni en la facultad ni el trabajo. Yo me sé defender sola, no le pido a nadie que me ayude nada. Siento que las personas no son distintas por tener géneros distintos. Las personas somos distintas por otras cosas. Somos distintas por los valores, por los sentimientos, por los pensamientos, pero no por tener un sexo u otro. No estoy de acuerdo con eso. Le í que us t ed di jo: "Aprendí a habitar y disfrutar más del propio cuerpo". ¿Cómo se logra? Mirando más para adentro que para afuera, estando más conectado con uno que con lo que devuelve el espejo. También leí que es partidaria de la metáfora: "La vida es un océano y uno tiene que hacer la plancha, y es el agua la que te va llevando". Y sí, porque uno puede patalear mucho, pero si la vida quiere que uno vaya por otro lado, por más que hagas esfuerzos y con el viento en contra, no va a ir para ese lado. Yo creo que somos instrumentos de una energía mayor que algunos llamarán Dios y otros la naturaleza, pero creo que nosotros somos instrumentos de eso. Es como que un árbol quiera generar un cambio, no, no, es un árbol, va a crecer y va a seguir lo que la naturaleza le dicte para él. Es así. A los seres humanos nos pasa lo mismo.