"Belleza emocional", un libro revelador

30/10/2018 -

Además de sus exitosos trabajos en el cine, Andrea editó en septiembre pasado el libro "Belleza emocional". ¿Por dónde pasa la "Belleza emocional" que Andrea Frigerio convirtió en libro? Es un libro que hace bastante tenía ganas de escribir. Hace muchos años me habían ofrecido escribir un libro contando mis consejos de belleza... y, la verdad, no tenía ninguno para compartir. Pero, con el tiempo y los años fue como ir recabando información al respecto y encontrándome con muchas experiencias que quería transmitir y compartir, sobre todo con mujeres, con hombres también, pero especialmente con las mujeres porque son ellas las que me preguntan "vos qué haces", "cómo lo haces". Yo tengo la posibilidad de conocer muchas cosas porque me ofrecen todo el tiempo. Algunas cosas las pruebo, otras no, algunas las investigo. Estoy muy en contacto con todo eso. Ser parte del mundo de la moda, en su momento, y hoy ser una mujer, a mi edad, referente, me hace que muchas marcas y muchos profesionales me busquen para eso. En el libro hablamos de todo, de pelo, de dientes, de posturas físicas. También hablamos de medicación, de procesos químicos, de metabolismo, de maquillajes, de ropa. Hablamos de todo.