Fotos "Los Cantores" le rinden honor a Horacio Guarany

30/10/2018 -

El conjunto musical santiagueño, "Los Cantores", admiran a Horacio Guarany. No en vano titularon a su último disco "Cuando ya nadie te nombre", uno de los clásicos del "Cantor del pueblo". Pero, también reivindican la obra de Carlos Carabajal, Los Hermanos Ríos, Pedro E. Díaz, Los Hermanos Simón y Marcelo Véliz. Durante una transmisión en vivo desde la Redacción de EL LIBERAL, "Los Cantores" interpretaron a "Cuando ya nadie te nombre", "Chacarera del bombisto" y "Chacarera del atardecer". "‘Cuando ya nadie te nombre’ es la última canción que ha entrado en el disco. La verdad que ese título estaba muy fuerte para nuestro disco. Entonces, hemos decidido entre todos ponerle ese nombre al disco. Somos admiradores de la música del ayer. Y es por eso que no solamente hemos grabado folclore sino también canciones como ‘Dalila’ y ‘Pasacalle del amor’. La música de antes nos fascina y tratamos de darle vuelo con nuestras voces. Lo hacemos con responsabilidad", destacó Edgar López, líder del grupo. Si hay algo que caracteriza a esta placa discográfica, que tiene diez temas, es la variedad de autores y géneros. "Hace cuatro años, cuando hemos empezado a cantar nosotros, nos hemos dado cuenta de que éramos cantores populares. Nos hemos dado cuenta de que nuestro estilo era popular y de que la gente la pasaba bien con nosotros. Entonces, hemos decidido grabar un disco que no solamente nos guste a nosotros sino a la gente. Demoramos un poco porque, previamente, hemos hecho un testeo sobre las canciones que a la gente le gusta. Ensayábamos un tema, lo cantábamos con la gente y si veíamos que tenía muy buena aceptación lo teníamos en cuenta para incluirlo en el repertorio", añadió. El próximo 17 de noviembre a las 22 en Casa Terraviva, "Los Cantores" presentarán su disco. Si bien en un principio pensaron hacerlo en el teatro 25 de Mayo, por temor, "dada la situación económica", fundamentaría Edgar, que no vaya gente, optaron por un lugar con una capacidad para 700 personas como es Terraviva. Hoy, López se sorprende por la repercusión que tuvieron.