Desmienten la salida de Apu de "Los Simpsons"

Después de una gran polémica entre partidarios y detractores por la supuesta decisión de eliminar a Apu Nahasapeemapetilon, el estereotipo por excelencia de la comunidad india e hindú de la serie 'Los Simpsons', ahora parece que todo se trató de 'fake news'.

Según Al Jean, productor y escritor de la famosa serie, Fox no ha tomado aún la decisión de eliminar a Apu por las críticas por racismo vertidas por algunos televidentes. Estas fueron sus palabras en Twitter: "Adi Shankar no es productor de Los Simpson. Le deseo lo mejor, pero él no habla por nuestro show".

Con ello negaba las afirmaciones de Shankar, que hace unos días generaba todo el revuelo en torno a la figura de Apu, al afirmar que Fox había decidido eliminar al personaje para zanjar la polémica: "Recibí algunas noticias desalentadoras, que he verificado desde múltiples fuentes: van a abandonar el personaje de Apu por completo", había afirmado este productor en una entrevista.

La aclaración en Twitter de Al Jean encontró respuesta en la misma red social por el propio Adi Shankar, que escribió que también le desea lo mejor a él y le invitó a trabajar en un terreno común ante la polémica suscitada.

Así que por el momento habrá que esperar si Apu, y su famoso Kwik-E-Mart en Springfield, siguen dispensando o no su conocida 'malteada' a los Bart, Milhouse y compañía.

