Monja abandona los hábitos para convertirse en actriz porno

Judy Pineda es una ex monja colombiana que decidió abandonar los hábitos para dedicarse a los desnudos hot.

La joven de 28 años es súper católica y pasó ocho años de su vida en un convento, pero se enamoró de un hombre y dejó su vocación. Tiempo después, se convirtió en actriz porno de webcam.

La mujer, nacida en Antioquia, entró de pequeña al convento, con tan solo 10 años. Allí permaneció hasta los 18, pero sintió un amor profundo por un profesor de catequesis y decidió dejarlo todo.

Se fue a vivir a Medellín y comenzó una vida distinta trabajando en el comercio. Fue ahí cuando conoció a un filósofo que creó la primera "universidad" en Colombia para "modelos webcam". Yudy hizo el casting y quedó.

"Primero me sentí mal, pero ya no. Voy a la iglesia jueves, viernes y sábado y me siento súper bien", expresó Pineda a Radio Caracol.

Y agregó: "Mi trabajo es digno y artístico, no le veo nada de malo. Sin embargo, me confieso porque todos los días entro en masturbación y pornografía".

Pineda gana 2500 dólares cada 15 días por el trabajo que hace.

