Casado hace 20 años, Jorge Mukdise disfruta de su familia

31/10/2018 -

Jorge Mukdise está casado hace 20 años con Florencia Landívar, de cuya relación nacieron 5 hijos: Santiago (18), Ernestina (15), Juan (11), Cora (10) y Mercedes (1 año y tres meses la mimada de la casa).

“Estoy feliz de que mis padres puedan acompañar este proceso, no sólo por su contención desde lo afectivo, sí no del ejemplo que me transmiten día a día”, expresó el nuevo intendente de Las Termas.

SUS ESTUDIOS

En su formación educativa, Jorge Alejandro Mukdise asistió en el Nivel Inicial al jardín de infantes “Rayito de Sol”, del cual tiene un recuerdo imborrable de la hermana Santina. En la etapa primaria concurrió a las Escuelas Nº 761 “Rafael Obligado”; Nº 673 “Fuerzas Armadas” y al Centro Experimental del Sesquicentenario Nº 6.

El Nivel Secundario fue en el Liceo Militar Aráoz de Lamadrid. Se recibió de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Cursó una Maestría en Negocios Internacionales en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en Buenos Aires. Asistió a un curso de Formación de Gestión de Políticas Públicas organizadas por el Dr. Raúl Alfonsín en el Comité Nacional de la UCR. En la experiencia privada, participó en numerosas instituciones.

Fue presidente en varios períodos de la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica; integró el Consejo Directivo de Fehgra; participó en la Cámara Empresaria de Expendedores de Combustibles; integró la comisión de padres para la construcción del Colegio Privado Nuestra Señora de La Salette, entre otros. l