31/10/2018 -

L e d e s e o u n mu y feliz aniver sario a EL LIBERAL, que tiene la importante misión de informar a todo Santiago d e l E s t e r o . H o y c ump l e 120 años de un exitoso trabajo d e e x c e l e n c i a y credibilidad sostenidos en el tiempo. Un especial cariño a su Director Editorial, Gustavo Ick, y a todo su equipo por el compromiso persistente en la búsqueda de l a verdad.

Este es un saludo muy afectuoso para el Diario EL LIBERAL, de Santiago del Estero, y para todos los s a n t i a g u e ñ o s . Es increíble que tengan un diario que cumpla 120 años. Eso habla de una conducción y de una solidez importante porque son muchos años 120. Así que, toda mi admiración y mi respeto. Y, por supuesto, un beso también grande y un abrazo a los santiagueños.