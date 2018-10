Fotos FIGURA. El volante Gonzalo Martínez ingresó en el complemento y terminó siendo fundamental para que River hoy sea finalista de la Copa.

31/10/2018 -

Las cosas que tiene el fútbol. Gonzalo Martínez había sido relegado al banco de suplentes por el entrenador Marcelo Gallardo, luego ingresó en el segundo tiempo por Ignacio Fernández y terminó siendo clave en la victoria de los millonarios.

El "Pity" se encargó de patear el penal que le dio el pasaporte a River a la final de la Copa Libertadores de América y todos los abrazos fueron para el volante ofensivo.

"Tenemos mucho huevo y personalidad, me quiero quedar a vivir en la cancha. Lo tenía definido dónde patear el penal, le agradezco a ‘Nacho’ (Scocco) porque me tenía confianza y me dio su apoyo. Este es un gran grupo y se lo tiene merecido", expresó un emocionado Martínez, quien además asistió al colombiano Rafael Santos Borré en el empate parcial.

Luego agregó: "Jugamos un gran primer tiempo, el único equipo en la cancha era River, en el segundo se nos complicó un poco, pero mantuvimos la idea de juego y es impresionante ganar así".

Por su parte, el zaguero Javier Pinola destacó que el plantel "millonario" mostró "muchas ganas de ganar" y puso en evidencia que el "equipo tiene argumentos para ser campeón".

Por su lado, el atacante Lucas Pratto resaltó que River "logró una victoria inmensa. Siempre confiamos en este grupo y se pudo revertir la historia", puntualizó el ex Vélez Sarsfield.

Caso Gallardo

Más allá de lo que fue la heroica victoria de River en Brasil, otro de los que habló más temprano pero del caso Marcelo Gallardo fue el presidente Rodolfo D’Onofrio.

El titular "millonario" aclaró cómo fue la decisión de Conmebol de aplicarle una sanción al "Muñeco" por la demora de la salida del equipo en el segundo tiempo.

"El tema fue así, los jugadores para el segundo tiempo nunca salen por el túnel, pero ahora hay una disposición que dice que tienen salir por el túnel. Ahí, se resbaló Montiel, se lastimó un poco y por eso se demoró la salida", informó el dirigente por la señal de Fox Sports.

Y agregó: "La multa está bien, pero es una exageración sancionar al técnico. Va en contra del espectáculo".

Debido a la demora, la Conmebol sancionó a Marcelo Gallardo con una multa económica y además le impidió estar en el banco de suplentes y en el vestuario visitante para el desquite contra Gremio, en Porto Alegre.