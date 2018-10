Cardona se entrenó en Buenos Aires y comienza a despedirse

31/10/2018 -

El mediocampista ofensivo colombiano Edwin Cardona, desafectado del plantel de Boca que jugará hoy ante Palmeiras, se entrenó ayer junto a los que se quedaron en Buenos Aires y parece transitar sus últimas semanas en el club. Cardona, de 25 años, realizó la práctica en el predio de Casa Amarilla junto al resto del plantel boquense que no viajó a San Pablo, en un grupo en el que también estuvieron el arquero Esteban Andrada, en plena rehabilitación de la fractura de mandíbula que sufrió, entre otros. El ex jugador de Atlético Nacional de Medellín en su país y Monterrey, de México, no atraviesa su mejor momento desde lo futbolístico y viene de cumplir bajas actuaciones en las dos últimas fechas de la Superliga, en los partidos ante Rosario Central (0-0) y Gimnasia y Esgrima La Plata (derrota 2-1). El mal momento de Cardona sumado a su alta opción de compra (7 millones de dólares) al Monterrey, sería un indicio de que sus días en La Boca están contados.