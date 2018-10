Fotos Por brechas en los precios, se pagará más caro el GNC en Santiago y en el NOA que en el resto del país

31/10/2018 -

Los expendedores de Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca se reunirán esta semana para evaluar acciones a tomar referidas a la brecha de precios que tienen respecto del resto del país, dado que "los beneficios de Vaca Muerta no les llegan", dijeron.

Las cámaras del sector de operadores de Estaciones de Servicio de las provincias norteñas están evaluando un reclamo a las autoridades de la Secretaría de Energía y paralelamente a ello, una gestión ante las comercializadoras de gas.

"Resulta que los beneficios que a nivel precios están teniendo las provincias del resto de la Argentina que se alimentan de la Cuenca Neuquina, no son los mismos que para nosotros, que nos vemos obligados a proveernos del gas importado de Bolivia", dijo el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de Santiago del Estero, Pedro LLorvandi al portal surtidores.com.ar.

Según el dirigente, el precio en boca de pozo que impuso la Secretaría de Energía para el fluido que proviene de la Cuenca Boliviana es de U$S 7 el Millón de BTU, contra los U$S 4 de lo producido a nivel nacional que se distribuye por la Cuenca Neuquina. El problema para los estacioneros de GNC de estas provincias, pasa por el hecho de que los tubos que transportan el producto que sale del Yacimiento de Vaca Muerta que está autoabasteciendo al país, no están dirigidos "de sur a norte", por lo que, "tanto el Gobierno como la única distribuidora de la región, que es Gasnor, deberían invertir en nuevas válvulas de bombeo que hagan llegar el gas a las provincias afectadas", dijo Llorvandi.

Adelantó que por otro lado, "no sabemos cuál será el precio al surtidor que deberemos tener el mes que viene, porque en los contratos figura el millón de BTU a U$S 7, con un cambio a $38,50, cuando el dólar hoy está a $37 y para las demás provincias se provee un valor de boca de pozo a U$S 4 fijados en $20 por dólar", indicó.