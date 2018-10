Masivo repudio a choferes por el paro sorpresivo

31/10/2018 -

El presidente de la Asociación de Consumidores (Adecse) Javier Alexandro fustigó a las autoridades de la empresa Ersa e indicó que la acción de la víspera que llevaron adelante los choferes de esa compañía, "es un horror porque han dejado a la gente sin servicio y sin poder llegar a sus trabajos".

"Nosotros no estamos a favor del paro, pero los empresarios del transporte hace más de 15 años que son beneficiados no sólo con los aportes y contribuciones, con las cargas sociales, con el gasoil, los repuestos. La verdad que es una caradurez total y si a los empresarios no les sirve, que no lo explote, que se vayan", resaltó.

El dirigente agregó que "ser empresario cuando hay subsidios es fácil, pero ser empresario sin los subsidios, es otra cosa".

En tanto, diferentes comerciantes con representación en la Cámara de Comercio señalaron que el paro en la mañana de ayer fue "tremendo para nosotros, porque ya hemos tenido días de paro este mes. Después, los días de lluvias y que el primer día de la semana en que cobra la administración pública haya un paro, nos mata, es lo más grave que hemos visto", indicó un comerciante.