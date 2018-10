La confesión del "Chango" Gramajo "Casi me transformo en un pecho frío"

Fotos UN LUJO. El "Chango" Gramajo se mostró muy a gusto cuando ayer visitó la redacción de EL LIBERAL y rememoró aquellos tiempos de gloria.

31/10/2018 -

Roberto Artemio Gramajo está de visita en Santiago por una cuestión familiar y ayer aprovechó la oportunidad para llegarse a la redacción de EL LIBERAL junto con uno de sus nueve nietos, Roberto Gabriel. El "Chango", el gran ídolo y goleador de Rosario Central en la década del 70, vino y contó de todo. Cómo fue su arribo al "Canalla"; lo cerca que estuvo de ser jugador de Newell’s Old Boys; su paso por la selección argentina que era dirigida por Juan José Pizzuti y otras anécdotas que lo marcaron para siempre en su exitosa carrera deportiva.

"Vine ahora a Santiago porque tengo a mi hermano menor con un grave problema de salud. Él vive en La Banda y estamos esperando novedades sobre él", fue lo primero que comentó cuando tuvo un mano a mano exclusivo con EL LIBERAL. A partir de ahí comenzó a recordar aquellos tiempos en los que el fútbol estaba en su vida.

"A los 15 años debuté en la Primera División de Central Argentino. Era muy jovencito, pero me atrevía a todo. Cuando surgió la posibilidad de ir a Rosario Central, el que me vino a buscar fue el entonces presidente del club Adolfo Pablo Boerio. Vino a La Banda en un Valiant por la ruta 34 que en ese momento tenía algunas partes de tierra y me llevó a Rosario", rememoró el "Chango".

Luego acotó: "El que ya estaba en Rosario Central era el otro santiagueño, José la "Chocha" Casares, un extraordinario jugador. El no llegó a trascender tanto porque yo hacía los goles. ¿Sabés quién le puso el apodo de la Chocha a Casares?, el ‘Flaco’ (Luis) Menotti. Cuando salía del fondo lo hacía ‘chochando’ decía él. Un día me llamó y me dijo que (Franz) Beckenbauer le tenía que atar los botines a Casares. Cuando la gente de Rosario se enteró de su muerte, todos lamentaron mucho su partida. Era muy querido allá. Él fue el que hizo las gestiones para que yo pudiera llegar a Rosario Central".

Mientras se desarrollaba el diálogo con el otrora goleador del "Canalla", surgió una revelación del propio Gramajo. Newell’s también había puesto los ojos en el bandeño, pero no se hizo porque la entidad leprosa le ofreció colocarle butacas a la tribuna de Central Argentino a cambio de su pase.

"En el 66 vino Erausqui que era delegado de Newell’s en Santiago del Estero. Estaba todo bien, pero le querían pagar a Central Argentino con butacas. Entonces ahí llegó Boerio y me llevó. Casi me transformo en un pecho frío. Quiero que salga así porque así fue", afirmó el "Chango" que no le esquivó a la polémica. La venta de Gramajo a Rosario Central llevó a los albos a rendirle un homenaje con la designación de una tribuna con su nombre. "Para mí es un gran orgullo. Hoy puedo llevar a mi nieto y mostrarle esa tribuna que lleva mi nombre. Todo se dio por la venta de mi pase a Rosario Central", señaló.

Y entre las tantas anécdotas del "Chango" estuvo aquel título de 1971 que le ganó Rosario Central a San Lorenzo por 2 a 1, con un gol del santiagueño.

"Yo hice el gol del empate y Colman el del triunfo. Fue la primera vez que un equipo del interior se consagraba campeón del torneo Nacional. Fue algo histórico y en Rosario fue una fiesta", recordó.

Cuando hizo mención a los goles que marcó en el "Canalla", Gramajo hizo alusión también a un hecho que podría haber sido diferente en las estadísticas.

"Yo hice 51 goles en la Primera División de Rosario Central y en 154 partidos. Pero no me cuentan lo que hice en Reserva que fueron 36. Iba a ser el goleador histórico, pero por mi edad no querían poner en la Primera. Decían que podían quemarme", contó.

Gramajo está viviendo en Cerro Azul, departamento Colón, provincia de Córdoba. Está próximo a casarse con su pareja después de 40 años de convivencia y disfruta de sus nueve nietos y tres bisnietos. "Tengo un nieto de cinco años que juega muy bien al fútbol, pero yo no me quiero meter. Que se haga solo", afirmó.