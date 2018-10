Criticó a Lionel Messi y eligió a Zielinski para la selección

31/10/2018 -

El presente de la selección argentina no escapó a la charla con Gramajo y dijo lo siguiente: "Voy a hablar de Messi. Se cansó de hacer goles en el Barcelona, pero no los puede hacer en la selección. Ahí tiene que hacerlos también. Por eso digo que Maradona siempre será mejor que Messi. Tiene una presión terrible. Vi una imagen de él cuando cantaban el himno y él hacía gesto como que estaba nervioso. Así no puede rendir en la cancha. Aparte es pecho frío, es de Newell’s", tiró.

Sobre su candidato para hacerse cargo de la Albiceleste una vez que concluya el interinato de Lionel Scaloni, el "Chango" se inclinó por el DT de Atlético Tucumán, Ricardo Zielinski.

"Para mí tiene que ser Zielinski. Es de perfil bajo, humilde y trabajador. Es un técnico bárbaro".