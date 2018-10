Ciccioli enviaba videos a una actriz porno

31/10/2018 -

Haciendo uso de las redes sociales, la actriz porno Marina Trébol apoyó los reclamos de la vedette Nieves Jaller, quien acusó de acoso sexual al periodista Martín Ciccioli.

"Cuando Ciccioli me escribió me dijo que era fanático mío. Que le encantaba lo que yo hacía, teniendo en claro que era un trabajo que yo hacía antes y no ahora...", dijo Trébol, en el programa de Ulises Jaitt, adonde contó que el periodista llegó a mandarle videos de él tocándose sus partes íntimas, aunque no sintió que eso fuera acoso. "No lo sentí como acoso porque abro mi celular y veo de todo. Me sentí pelotu... porque sentí que se estaba aprovechando que soy reservada y me mandó de más. Me sentí zarpada", agregó.