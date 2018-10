Andrea Rincón se expresó en contra del Bailando

31/10/2018 -

"Es un lugar en donde no me puedo meter. Porque es un lugar donde el rating se mide lastimando a la gente y buscando violencia. Yo tengo un límite, si me meto en la boca del lobo, voy a reaccionar, hoy tengo una vida tranquila. Elegí y me armé un mundo donde vivo en paz. Me enseñaron a cómo vivir más tranquila". Con estos dichos, Andrea Rincón aseguró que no volvería al "Bailando", en una entrevista radial con "Perros de la calle", y agregó: "Observo a aquella Andrea y me veo un animalito. Era mucho más fácil estar anestesiada, fue muy cobarde la manera en la que viví antes".