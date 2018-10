Chispas entre Tinelli y Yankelevich por Laurita Fernández

31/10/2018 -

Laurita Fernández disfruta del gran momento profesional por el que atraviesa. Triunfa como actriz en la obra teatral "Sugar", producida por Gustavo Yankelevich, y como bailarina en ShowMatch, de Marcelo Tinelli.

Y coronó este 2018 pleno de realizaciones al ganar el premio ACE Revelación por su labor en "Sugar". Sin embargo, por pedido de la producción de ShowMatch, la rubia no pudo subir al escenario a alzar la estatuilla, ya que tenía que cumplir con sus compromisos laborales.

La bailarina asistió a la premiación un rato y luego se fue ya que desde LaFlia no la dejaron faltar a la emisión del lunes del Bailando. Casualmente era noche de sentencia, duelo y eliminación, por lo que la participación de cada uno de los integrantes del jurado era crucial.

Claro que el hecho de que la figura de Sugar no pudiera estar en la entrega no le gustó nada al productor de la obra, Gustavo Yankelevich, quien lo hizo notar en la ceremonia: "En nombre de Laurita, muchas gracias a los ACE. Ella lamentablemente no puede estar aquí, porque en este momento está trabajando y la producción de ShowMatch no la autorizó a estar acá. De parte de ella, muchas gracias. Lástima que no pudo compartirlo esta noche con nosotros".

Para negar cualquier tipo de conflicto y antes de que comenzaran a surgir especulaciones de todo tipo, el conductor de ShowMatch usó las redes sociales para referirse al tema.

"Una de las personas que más admiro, respeto y quiero en este medio, aparte de ser mi amigo y maestro de años, es Gustavo Yankelevich. No podríamos nunca estar enojados con la relación hermosa que tenemos. Siempre aprendo y me divierto cuando hablo con él. Besos Don Berto", escribió.

Muy cordial, Gustavo respondió, pero aprovechó para mostrar su descontento con la ausencia de la bailarina en los ACE: "Gracias Marcelo, Don Berto (como ellos suelen llamarse), el mismo sentimiento que tenés por mí yo lo tengo por vos y agrego que sos un guerrero. Pero ayer me hubiese gustado que hubiera estado Laurita, jajaja, te quiero".

De esta manera, ambos desmintieron cualquier tipo de diferencia entre ellos, aunque el productor dejó bien marcada su posición.

Tinelli siempre mostró admiración hacia el ex director artístico de Telefé y su familia. Incluso el estudio principal de Ideas del Sur se llamaba Romina Yan, en homenaje a la actriz fallecida en el 2010.

Laurita Fernández, además de ser una de las jurados del Bailando, conduce Combate por Canal Nueve y Dale que vale, por Radio Vale. Aunque ahora Sugar no está en cartel, continúa ligada al proyecto ya que es una de las confirmadas para llevar la obra a Mar del Plata durante la temporada. Para el verano, la pieza ya no contará con la participación de Nicolás Cabré, sino que en su lugar estará Victorio D’Alessandro.