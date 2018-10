Apareció un supuesto hijo del "Potro" Rodrigo

Fotos Betty Olave y su hijo Rodrigo.

31/10/2018 -

"Para mí es una sorpresa", fue lo primero que dijo Betty Olave este martes cuando le consultaron sobre la aparición de un supuesto hijo de Rodrigo Bueno.

"Yo no lo tuve escondido, como dicen. No lo conozco", agregó la madre del cantante que murió en junio del 2000.

Según indica el sitio El Cívico, un joven de 24 años llamado Alejandro Bueno -que actualmente vive en Ramos Mejía-, luchó durante varios años para realizarse los estudios de ADN y confirmar la paternidad del cantante. El juicio comenzó antes del accidente que le costó la vida al cordobés, duró casi 17 años y los estudios fueron positivos.

Betty se mostró sorprendida por la noticia, pero también reveló que hace dos años un joven se le acercó a su hijo menor Flavio y le aseguró que era hijo de Rodrigo, por ende, sobrino suyo.

"Estaban en un baile y el chico se le acercó y se lo comentó", aseguró, sin poder confirmar que se trata del mismo joven.

"Que se presente en televisión"

"No sé si hay hecha una prueba de ADN. Lo juro por Rodrigo", continuó, y agregó: "Si tiene 24 años y nació antes que Ramiro (su nieto, hijo de Rodrigo Bueno y Patricia Pacheco), sería lindo que se presente en televisión, que se muestre y dé la cara y cuente su historia y cómo demostrar que es hijo de Ro".

"Uno no puede decir que es hijo de alguien, porque a lo mejor no es cierto", siguió en una entrevista telefónica en Intrusos, y detalló que en su momento se intercambiaron números de teléfono con Flavio, "pero nada más que eso. No llegó a otra cosa". Por su parte, aseguró que "todo puede ser" sobre la posibilidad de que Rodrigo tuviera otro hijo. No pudo contener las lágrimas y terminó confesando: "Me gustaría que aparecieran 10 hijos, porque me gustaría que hubiera muchas semillas sembradas de Rodrigo".