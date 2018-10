El siniestro asteroide 'calavera' regresa por Halloween

Hoy 17:37 -

El curioso asteroide 'calavera', que el 31 de octubre de 2015 sorprendió a los científicos y entusiastas de la astronomía por su peculiar forma —que bajo ciertas condiciones de luz recuerda la forma de un cráneo—, volverá a aproximarse a nuestro planeta en los próximos días, si bien esta vez no estará tan cerca y su paso no coincidirá con la fiesta de Halloween.

En concreto, el 2015 TB145, también conocido como 'el asteroide de Halloween', 'la Gran Calabaza' o 'el cometa de la Muerte', pasará la noche del 10 al 11 de noviembre a una distancia de 40 millones de kilómetros de la Tierra. Desafortunadamente, para los aficionados, la roca espacial, que tiene un diámetro de entre 625 y 700 metros, es demasiado pequeña y estará muy lejos para que pueda ser observada.

No se espera que el asteroide vuelva a acercarse a nuestro planeta hasta el año 2082, cuando lo hará a una distancia aún mayor —unos 50 millones de kilómetros— por lo que ahora podría ser una de las últimas oportunidades para estudiarlo.

En su primera visita, el asteroide pasó a una distancia de unos 486.000 kilómetros de la Tierra, y lo hizo exactamente el 31 de octubre, día de Halloween.

El cuerpo celeste fue descubierto el 10 de octubre de 2015 por el telescopio Pan-STARRS, ubicado en Hawái (EE.UU.). Se cree que está formado a partir de los restos de un cometa extinto y ha perdido la mayor parte de su hielo y gases.

El astro está clasificado como potencialmente peligroso, pero los astrónomos que han rastreado su trayectoria dicen que no hay posibilidad de que colisione con nuestro planeta.

El curioso asteroide 'calavera', que el 31 de octubre de 2015 sorprendió a los científicos y entusiastas de la astronomía por su peculiar forma —que bajo ciertas condiciones de luz recuerda la forma de un cráneo—, volverá a aproximarse a nuestro planeta en los próximos días, si bien esta vez no estará tan cerca y su paso no coincidirá con la fiesta de Halloween.



En concreto, el 2015 TB145, también conocido como 'el asteroide de Halloween', 'la Gran Calabaza' o 'el cometa de la Muerte', pasará la noche del 10 al 11 de noviembre a una distancia de 40 millones de kilómetros de la Tierra. Desafortunadamente, para los aficionados, la roca espacial, que tiene un diámetro de entre 625 y 700 metros, es demasiado pequeña y estará muy lejos para que pueda ser observada.



No se espera que el asteroide vuelva a acercarse a nuestro planeta hasta el año 2082, cuando lo hará a una distancia aún mayor —unos 50 millones de kilómetros— por lo que ahora podría ser una de las últimas oportunidades para estudiarlo.



En su primera visita, el asteroide pasó a una distancia de unos 486.000 kilómetros de la Tierra, y lo hizo exactamente el 31 de octubre, día de Halloween.



El cuerpo celeste fue descubierto el 10 de octubre de 2015 por el telescopio Pan-STARRS, ubicado en Hawái (EE.UU.). Se cree que está formado a partir de los restos de un cometa extinto y ha perdido la mayor parte de su hielo y gases.



El astro está clasificado como potencialmente peligroso, pero los astrónomos que han rastreado su trayectoria dicen que no hay posibilidad de que colisione con nuestro planeta.