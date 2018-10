Terrorífico: Torturan, decapitan y desmiembran a un bebé en un brutal acto "diabólico"

Hoy 17:39 -

Un bebé de 5 meses fue encontrado decapitado, desmembrado y con signos de tortura la madrugada del pasado viernes en una quebrada de Vigía del Fuerte, en Colombia.

Según testimonios recogidos por un diario local, la madre del infante habría dado la voz de alarma al percatarse que su hijo no estaba en su cama e, inmediatamente, los vecinos colaboraron con la búsqueda hasta confirmar el fatal desenlace.

Los habitantes de la zona aseguran que el bebé fue hallado sin cabeza, sin corazón, sin uno de sus brazos y con las vísceras por fuera. "Le produce a uno lágrimas, escozor. Anoche cuando me enteré de esta noticia me pregunté ¿hasta dónde va a llegar la maldad de la ciudadanía?", dijo el defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera.

Manuel Cuesta, alcalde de Vigía del Fuerte, señaló que los pobladores de la comunidad atribuyen las causas del homicidio a "algo diabólico". Por otra parte, el intendente Yesid Gómez, declaró frente al canal de televisión Caracol que el cadáver del bebé apareció "con signos de aparente ataque animal"

Cuesta agregó que el asesinato se produjo en la segunda ocasión que apartaron al niño de su madre, pues un primer percance habría sucedido la madrugada del jueves en el que, afortunadamente, pudieron encontrar al niño con vida en la orilla de un humedal. Sin embargo el viernes la familia no corrió con la misma suerte.

El crimen tuvo lugar en una zona de difícil acceso que dificultó la llegada a tiempo de las autoridades. Se prevé la exhumación del cadáver para determinar las verdaderas causas de su deceso, mientras la investigación sigue en curso.

