CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de noviembre de 2018
Por El Liberal
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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 LA VOZ ARGENTINA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
00.00 KARA PARA ASK
00.45 EL ARQUI
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKA PAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIA
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 GIGANTES DEL SUD
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 DALE FERRO
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.05 SECRETARIAT
09.28 TOMA MI MANO
11.45 ESPEJITO, ESPEJITO
13.40 SUPER ESCUELA DE HÉROES
15.34 GATÚBELA
17.32 ESPEJITO, ESPEJITO
19.31 ALGUIEN TIENE QUE CEDER
22.00 VIRGEN A LOS 40
TCM
07.56 LA NIÑERA
08.45 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
09.57 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
11.50 LA NIÑERA
12.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.27 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
14.47 EN BUSCA DE UN SUEÑO
16.39 UN PAPÁ GENIAL
18.14 SOY ESPÍA
19.58 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO
22.00 EL ÚLTIMO SAMURAI
TNT
06.39 S.W.A.T.. UNIDAD ESPECIAL
08.42 UNA FAMILIA NUMEROSA
10.33 EL SUPERAGENTE 86
12.31 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
14.17 GRAVEDAD
15.51 RESCATE DEL METRO 123
17.47 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
19.57 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
22.00 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
00.16 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO
SPACE
06.48 INVICTUS
09.14 LA MÁSCARA DEL ZORRO
11.48 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO
15.07 TRAS LA MÁSCARA
17.08 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA
19.35 CHAPPIE
22.00 DESTINO FINAL 5
23.46 LA CASA DE CERA
CINECANAL
10.40 RITMO TOTAL
12.25 LA MECÁNICA DEL CORAZÓN
14.05 BARRERAS
16.30 AMOR SIN ESCALAS
18.25 LOS SIETE MAGNÍFICOS
20.05 EL PLAN B
22.00 NEGOCIOS FUERA DE CONTROL
23.40 FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.25 BLACK-ISH
09.15 EN LETRA DE OTRO - PEDRO CAPÓ
10.15 EL FACTOR X
11.15 THE VOICE
13.05 EL FACTOR X
15.05 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 REYES DE LAS OLAS
22.00 THE VOICE
A DÓNDE IR
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 2 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 23, LA PEÑA DE MOSOJ ÑAUPA CON LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, LOS MISMOS DE SIEMPRE, KARLOS ROLDÁN, “TANQUE” ROJAS, NACHO CARRIZO, NACIDOS DEL TIEMPO, LA RESERVA, ACADEMIA HACIENDO PATRIA.
CAYOCOCO
(AUTOPISTA PERÓN)
EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 22, CONCIERTO EXCLUSIVO DE NO TE VA GUSTAR.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
*EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21, TEATREANDO REPONDRÁ LA OBRA TEATRAL “DESDE EL JARDÍN DE SARA”, CON MARÍA ROSA CIANFERONI Y GUSTAVO INFANTE.
+SÁBADO 10, A LAS 22, HYPNOSIS HARÁ UN HOMENAJE A QUEEN.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21.30, EN EL SALÓN DE LOS ESPEJOS, REALIZARÁ UN CONCIERTO CÉSAR “BANANA” PUEYRREDÓN.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
CINES
SUNSTAR
CASCANUECES Y LOS CUATRO
REINOS (2D)
01/11 - 02/11 16:10hs (Cast) 18:25hs
(Cast)
ALFA (2D)
01/11 AL 07/11 20:00
HALLOWEEN (2D)
01/11 -17:00 (Cast) 19:30 (Subt) 22:00
(Subt)
02/11 -17:00 (Cast) 19:30 (Subt)
22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
PIE PEQUENO (2D)
01/11 - 02/11 16:20 (Cast)
03/11 - 04/11- 14:20 (Cast) 16:20
(Cast)
ESCALOFRIOS 2 (2D)
01/11 - 07/11 18:15 (Cast)
CASCANUECES Y LOS CUATRO
REINOS (3D)
01/11 - 20:30 (Cast) 22:50 (Cast)
GONJIAM: HOSPITAL MALDITO
(2D)
01/11 - 20:10 (Cast) 22:20 (Subt)
VENOM (2D)
01/11 - 02/11 17:20 (Cast)
03/11 - 04/11- 15:00 (Cast) 17:20
(Cast)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D)
01/11 -16:40 (Cast) 19:20 (Subt)
22:00 (Subt)
EL POTRO (2D)
01/11 - 22:20 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
EL CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:20 - 20:20-
22:40
HALLOWEEN ATPA 16
AÑOS
CASTELLANO 22:30
SUBTITULADO 22:30 (SOLO JUEVES)
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:50
BOHEMIAM RHAPSODY 2D
APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:20- 20:00-
SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL
JUEVES)
VENOM 2D APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:10 -
ANTICIPADAS EN VENTA
BURN THE STAGE:LA PELÍ-
CULA ESTRENO 29-
11-2018
SUBTITULADA 2D 19:30 -
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $150
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$90 todos los días
3D Entrada General: $160
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$95 todos los días.