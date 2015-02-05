CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de noviembre de 2018

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CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 LA VOZ ARGENTINA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

00.00 KARA PARA ASK

00.45 EL ARQUI

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKA PAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIA

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 GIGANTES DEL SUD

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 DALE FERRO

 

CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

07.05 SECRETARIAT

09.28 TOMA MI MANO

11.45 ESPEJITO, ESPEJITO

13.40 SUPER ESCUELA DE HÉROES

15.34 GATÚBELA

17.32 ESPEJITO, ESPEJITO

19.31 ALGUIEN TIENE QUE CEDER

22.00 VIRGEN A LOS 40

 

TCM

07.56 LA NIÑERA

08.45 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.32 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

09.57 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

11.50 LA NIÑERA

12.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.27 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

14.47 EN BUSCA DE UN SUEÑO

16.39 UN PAPÁ GENIAL

18.14 SOY ESPÍA

19.58 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO

22.00 EL ÚLTIMO SAMURAI

 

TNT

06.39 S.W.A.T.. UNIDAD ESPECIAL

08.42 UNA FAMILIA NUMEROSA

10.33 EL SUPERAGENTE 86

12.31 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

14.17 GRAVEDAD

15.51 RESCATE DEL METRO 123

17.47 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

19.57 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

22.00 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

00.16 LA HABITACIÓN DEL PÁNICO

 

SPACE

06.48 INVICTUS

09.14 LA MÁSCARA DEL ZORRO

11.48 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO

15.07 TRAS LA MÁSCARA

17.08 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA

19.35 CHAPPIE

22.00 DESTINO FINAL 5

23.46 LA CASA DE CERA

 

CINECANAL

10.40 RITMO TOTAL

12.25 LA MECÁNICA DEL CORAZÓN

14.05 BARRERAS

16.30 AMOR SIN ESCALAS

18.25 LOS SIETE MAGNÍFICOS

20.05 EL PLAN B

22.00 NEGOCIOS FUERA DE CONTROL

23.40 FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA

 

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.25 BLACK-ISH

09.15 EN LETRA DE OTRO - PEDRO CAPÓ

10.15 EL FACTOR X

11.15 THE VOICE

13.05 EL FACTOR X

15.05 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 REYES DE LAS OLAS

22.00 THE VOICE


A DÓNDE IR

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 2 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 23, LA PEÑA DE MOSOJ ÑAUPA CON LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, LOS MISMOS DE SIEMPRE, KARLOS ROLDÁN, “TANQUE” ROJAS, NACHO CARRIZO, NACIDOS DEL TIEMPO, LA RESERVA, ACADEMIA HACIENDO PATRIA.

 

CAYOCOCO

(AUTOPISTA PERÓN)

EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 22, CONCIERTO EXCLUSIVO DE NO TE VA GUSTAR.

 

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

*EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21, TEATREANDO REPONDRÁ LA OBRA TEATRAL “DESDE EL  JARDÍN DE SARA”, CON MARÍA ROSA CIANFERONI Y GUSTAVO INFANTE.

+SÁBADO 10, A LAS 22, HYPNOSIS HARÁ UN HOMENAJE A QUEEN.


TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21.30, EN EL SALÓN DE LOS ESPEJOS, REALIZARÁ UN CONCIERTO CÉSAR “BANANA” PUEYRREDÓN.


CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.


CINES

SUNSTAR

CASCANUECES Y LOS CUATRO

REINOS (2D)

01/11 - 02/11 16:10hs (Cast) 18:25hs

(Cast)

ALFA (2D)

01/11 AL 07/11 20:00

HALLOWEEN (2D)

01/11 -17:00 (Cast) 19:30 (Subt) 22:00

(Subt)

02/11 -17:00 (Cast) 19:30 (Subt)

22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

PIE PEQUENO (2D)

01/11 - 02/11 16:20 (Cast)

03/11 - 04/11- 14:20 (Cast) 16:20

(Cast)

ESCALOFRIOS 2 (2D)

01/11 - 07/11 18:15 (Cast)

CASCANUECES Y LOS CUATRO

REINOS (3D)

01/11 - 20:30 (Cast) 22:50 (Cast)

GONJIAM: HOSPITAL MALDITO

(2D)

01/11 - 20:10 (Cast) 22:20 (Subt)

VENOM (2D)

01/11 - 02/11 17:20 (Cast)

03/11 - 04/11- 15:00 (Cast) 17:20

(Cast)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D)

01/11 -16:40 (Cast) 19:20 (Subt)

22:00 (Subt)

EL POTRO (2D)

01/11 - 22:20 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

EL CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:20 - 20:20-

22:40

HALLOWEEN ATPA 16

AÑOS

CASTELLANO 22:30

SUBTITULADO 22:30 (SOLO JUEVES)

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:50

BOHEMIAM RHAPSODY 2D

APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:20- 20:00-

SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL

JUEVES)

VENOM 2D APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:10 -

ANTICIPADAS EN VENTA

BURN THE STAGE:LA PELÍ-

CULA ESTRENO 29-

11-2018

SUBTITULADA 2D 19:30 -

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $150

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$90 todos los días

3D Entrada General: $160

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$95 todos los días.


 
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