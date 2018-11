Leguizamón juró en Pinto

Fotos JURA. El mandatario electo agradeció la confianza de los pinteños.

01/11/2018 -

En el marco de una sesión especial desarrollada en las instalaciones del Club atlético Social Pinto, asumió Jorge Leguizamón como nuevo intendente de la ciudad de Pinto, departamento Aguirre. La toma de juramento estuvo a cargo del presidente del Concejo Deliberante, Edgardo Álvarez.

Acompañaron la ceremonia, el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, ministro del Agua y Medio Ambiente, Arq. Argentino Cambrini, senadora nacional, Blanca Porcel de Riccobelli, director de la Agencia de Desarrollo, Juan Enríquez entre otros intendentes, comisionados municipales de zonas aledañas, familiares y comunidad en general.

Durante la ceremonia protocolar el flamante Intendente de la ciudad de Pinto puso en función a los miembros de su gabinete municipal , entre ellos asumieron: secretario de Gobierno, Dr. Ángel Álvarez, secretaria de Economía, CPN Florencia Ganem, secretaria de Obras y Servicios públicos, Arq. Julieta Gotoni y secretario de la Producción, Mauricio Sabino.

Al hacer uso de la palabra, el intendente de Pinto, Jorge Leguizamón agradeció a todo el pueblo presente por acompañarlo. "Es un día histórico para todos los pinteños que después de mucho hayamos conseguido el triunfo para gobernar los destinos de la ciudad y poner en marcha un proyecto político al servicio de los pinteños, buscando el bien común y solucionando los problemas de la gente del pueblo y del campo. Hoy Pinto se suma al proyecto provincial que conduce nuestro gobernador, Dr. Gerardo Zamora que tanto ha transformado cada rincón de la provincia y hoy somos invitados a participar de esta transformación. Hoy nos sentimos más santiagueños que nunca. Los invito a iniciar este proyecto superador que sólo es trabajar por nosotros mismos sin especulaciones, sin mezquindad y sin diferencia de ningún tipo como nos pide nuestra historia, nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones".

Saludo del Gobernador

En tanto, el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai fue quién transmitió el saludo del gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora.

El ministro subrayó que el primer mandatario se congratula por este recambio institucional que se está produciendo en todos los municipios de la provincia "les hace llegar el deseo de que este recambio permita consolidar las propuestas de trabajo que desde Pinto, como de cada lugar de la provincia, hay que concretar para hacer de Santiago del Estero el aporte fundamental que el país necesita de nosotros. Al intendente electo le auguro muchos éxitos en su gestión, le esperan importantes desafíos que hay que afrontar con mucha sensibilidad y respeto".

Niccolai agregó que "desde el Gobierno provincial nos comprometemos a trabajar muy fuertemente con Pinto para que se concreten las cosas que están pendientes, de inclusión, de crecimiento que tienen que repercutir en beneficio de la gente. El día lunes se estará publicando la licitación de la nueva planta de agua para Pinto para mejorar la calidad de vida de los pinteños, en cuanto al programa de viviendas el Gobernador me pidió que me ponga a disposición de toda la gente de Pinto que viva en condiciones de vulnerabilidad, en viviendas ranchos o precarias para que hagamos todas las casas que hagan falta hasta que no quede ningún rancho", concluyó.