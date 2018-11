Nahir Amin consiguió el oro en la ciudad de Salta

01/11/2018 -

La joven atleta Nahir Amin, de 22 años, de la ciudad de La Banda, participó recientemente con total éxito en los XII Juegos Argentinos y Latinoamericanos para Trasplantados, y consiguió subirse a lo más alto del podio.

La bandeña es trasplantada hepática y ganó ayer la medalla de oro en atletismo, en la distancia 5 kilómetros.

Nahir es alumna de la Escuela de Atletismo Gustavo Raimundi y representó a la provincia en esta competencia realizada en Salta. "Durante toda la carrera pensé en dónde estoy y cómo fue todo este año. Ya no importa nada. Hoy estoy muy feliz y emocionada. Creo que no hay nada más lindo que disfrutar de todo lo que uno hace. Realmente gracias a mi donante principalmente y a todos los que hicieron posible que hoy (por ayer), pueda disfrutar de la vida y de la gente que me rodea", contó en las redes sociales la feliz ganadora.