Juan Sebastian Verón: "Para nosotros, lo social es clave"

01/11/2018 -

Por primera vez llegó a Santiago una de las máximas glorias del fútbol argentino. Juan Sebastián Verón, estuvo ayer en esta ciudad, en el marco de los festejos por el 50º aniversario de la obtención de Estudiantes de la Plata de la Copa Intercontinental.

En la oportunidad, el presidente del Club Estudiantes, brindó una conferencia de prensa, acompañado por miembros del club, entre ellos, director del Bachillerato de Adultos exclusivo para el fútbol juvenil, Sebastián Turner, titular de la Comisión Directiva Filial y Agrupación, Luis Álvarez, titular del Departamento de Neurociencia, Patricio García y un gran referente y jugador de Estudiantes de Estudiantes de La Plata, José "Tato" Medina.

A la llegada de Verón se le suman los campeones del mundo del año 68: Juan Ramón Verón, Oscar Malbernat, y Eduardo "Bocha" Flores, quienen no estuvieron presentes en la charla que dio en el Polideportivo provincial junto a Carlos Dapello, subsecretario de Deportes de la provincia.

En la ocasión, Juan Sebastián Verón, ex jugador del seleccionado argentino, dialogó con EL LIBERAL y se refirió al presente de su club y del fútbol argentino.

"Las provincias en general, siempre nos tratan muy bien y aquí en Santiago no es la excepción. Nos están recibiendo muy bien y estamos agradecidos por eso. Para nosotros es un privilegio, un orgullo poder estar en esta provincia. Conocí muchos santiagueños, a la provincia, no la conocía, pero felicitarlos porque realmente tienen una ciudad hermosa".

Destacó que es un orgullo "poder compartir con el Tato Medina, uno de los héroes, desde hace cincuenta años, con su gesta y todo lo que han hecho y lo que han dejado también para nosotros como club, como profesionales, como futbolistas. La verdad es un placer poder estar acá, poder compartir un momento, un rato con ustedes. Gracias por habernos recibido".

A su vez, Verón aseguró: "Los clubes son polos sociales importantísimos y más hoy, cuando la situación en el país no es la mejor. La gente y los jóvenes necesitan lugares de contención desde lo educativo y deportivo. Lo social es una parte importantísima para eso y el perfil del club también lo es. La inclusión es clave y así, devolverle a la sociedad ese espacio como para que se puedan desarrollar distintas actividades".

A su vez, la "Brujita" aseguró: "No me sorprende la cantidad de hinchas que tenemos en el país. El cariño sin dudas se potencia a la distancia. Y lo cierto es que cerca o lejos, el amor hacia Estudiantes lo tenemos todos. Estar cerca quizás nos permita conocerlo más. Pero del interior nosotros tenemos mucho. Gente como el ‘Tato’ Medina que hicieron historia en el club. Las personas que se iban por trabajo o por estudios a La Plata, se volvían hinchas de Estudiantes o le agarraban cariño. Eso es una semilla que ha germinado. Esta es la primera vez que me toca estar en Santiago, una provincia que no conocía".

A su vez, Dapello destacó: "Estamos orgullosos de poder tener la presencia de estas glorias. Felices de poder recibirlos y de que hayan podido venir a Santiago del Estero. El gobernador Gerardo Zamora y de la diputada nacional, Claudia Ledesma de Zamora, les desean una feliz estadía y les envían su saludo", cerró.