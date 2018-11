Stanic: "Cuando entro a la cancha, me olvido de mi edad"

Fotos DETERMINANTE. A los 39 años, Maximiliano Stanic está más vigente que nunca y Olímpico lo disfruta.

01/11/2018 -

Olímpico venció anteanoche a Libertad, en Sunchales, y abrochó su clasificación a los octavos de final del Súper 20, donde lo espera Estudiantes de Concordia. El "Negro", que acumula cuatro victorias en fila, tuvo en su capitán Maximiliano Stanic a una de sus principales figuras (16 puntos y 4 asistencias).

Próximo a convertirse en otro "pibe de 40" (los cumplirá el 2 de diciembre), el base disfruta de este gran presente sin fijarse en el DNI. "No hay secretos. Uno tiene que hacer cosas extras y al ayudar al físico. Antes el físico te ayudaba a vos a ser mejor jugador, ahora vos tienes que ayudar al físico porque si no, no podes estar a la altura", reveló Stanic. Y sobre esa ayuda, ahondó: "Con trabajos invisibles fuera de la cancha, cuidados con la alimentación, el entrenamiento. Y después, el equipo te facilita el trabajo, más en mi posición. Cuando tienes un equipo que empieza a jugar y no depende de nadie, es esencial. Son un montón de cosas".

"Nunca jugué con el DNI, ni cuando debuté a los 18 años en Pico Fútbol y era titular de la Liga, ni ahora tampoco, no me lo pongo en la cabeza. Cuando entro a la cancha me olvido de mi edad y pienso en jugar, soy uno más. Eso también influye", añadió.

Maxi sabe que el retiro está cerca, pero no piensa en eso. "Vivo el día a día, si no lo hago en esta etapa, no lo disfrutaría. Lo hago sabiendo que cada día se me resta un entrenamiento o un partido a mi carrera. Y cada vez quedan menos, no se cuantos. Trato de disfrutar cada momento", señaló. "Al final de cada temporada analizo cómo estoy y en base a eso, el día que llegue el momento, tomaré la decisión. En esta etapa de mi carrera casi no me tomo descanso en el receso, porque si no la pretemporada me cuesta el doble. Creo que el día que no tenga ganas de hacer ese esfuerzo y sacrificar mis vacaciones, creo que ahí va a ser el momento de decir basta", agregó para cerrar el tema.

Respecto del gran momento del equipo de Capelli, dijo: "Estoy contento porque el equipo se va encontrando. Si bien sabíamos que nos iba a costar en el comienzo, por diferentes motivos, cuando vienen las derrotas no hay excusa. Teníamos que ser fuertes, ponernos duros para crecer como equipo porque en algún momento íbamos a empezar a ganar".

"Adrián pudo contar con el equipo completo, Jeremy (Massey) se fue poniendo bien, el resto empezamos a jugar cada uno en su posición y no tener que tapar huecos. Todo eso suma para que el equipo y encuentre su química. Y las victorias traen confianza", cerró.