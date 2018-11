Cristian Vega confía en volver al triunfo ante Olimpo

01/11/2018 -

Son cuatro los partidos que lleva sin ganar Central Córdoba, que el próximo domingo desde las 18 recibirá a Olimpo de Bahía Blanca, por la octava fecha de la B Nacional. Por eso en el "Ferro" esperan quebrar esa racha, tal como lo dijo el volante Cristian Vega al analizar el empate de la fecha pasada ante Brown, en Puerto Madryn. "Era muy importante no perder. Fuimos a buscar los tres puntos pero se dio un partido cerrado, trabado, con muchas dificultados en cuanto a la cancha, el viento y un viaje muy cansador. Por eso creo que ganando el domingo de local, ese punto conseguido va a ser muy valioso", dijo en diálogo con El Clásico, de Radio Panorama.

"Estamos en una situación difícil, no nos está yendo bien de local. Pero el grupo sigue tirando para adelante siempre y creo que el domingo se nos va a dar ese triunfo que va a ser un desahogo muy grande para el equipo", agregó.

El "Kily" reconoció que no esperaban empezar así. "El objetivo desde el primer día no era pasar por esta situación si no estar peleando entre los primeros puestos. Pero el equipo está muy confiado y no se fija tanto en el promedio si no que se fija en los primeros puestos porque seguimos enfocados en llegar a esos lugares", aseveró.

Sobre la falta de gol, dijo: "Contra Chicago tuvimos bastantes posibilidades para hacer los goles y no los hemos hecho. En Madryn también tuvimos un par de situaciones que tampoco pudimos convertir, pero hay que seguir metiéndole y estar tranquilos que los goles van a llegar".

Por último, habló de la ansiedad del equipo y la gente.

"Todo va a depender del rendimiento del equipo porque contra Chicago hemos perdido de local pero la gente ha visto todo el esfuerzo y el rendimiento del equipo y hemos salido aplaudidos. Más que ansiosos creo que estamos con mucho deseo de lograr el triunfo", concluyó.