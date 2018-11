Ismael Blanco se propone "seguir intentando"

Fotos EN ACCIÓN. Ismael Blanco intentando de cabeza, en una de las chances que tuvo ante Santamarina de Tandil.

01/11/2018 -

Llegó a Mitre con la credenciales de un goleador probado, incluso en Primera División. Y tras haber convertido ante Villa Dálmine, en Campana, a Ismael Blanco se le cerró el arco.

Lejos de bajonearse, el delantero mira todo con optimismo y espera cortar su sequía mañana, cuando el "Aurinegro" visite a Instituto de Córdoba, desde las 21, por la octava fecha de la B Nacional.

"En Jujuy, tuvimos situaciones, yo tuve, en este último partido también, pero no pude. No soy de bajar los brazos, menos a esta altura de mi carrera. Hay que seguir intentando. El delantero siempre tiene que tener situaciones; después, si tiene la chance de hacerlo o no, ya depende de nosotros. Pero es bueno crear muchas situaciones", contó Blanco tras la práctica matutina de ayer, en diálogo con EL LIBERAL.

"El delantero siempre vive del gol. Vive de la asistencia, hoy la estamos teniendo. En mi caso, estoy buscando de todas las formas de definir como siempre lo hice, no voy a cambiar mi manera. Hoy, a donde cabeceo o está el arquero o se me va arriba, entonces tengo que buscar otra forma o estar más tranquilo a la hora de definir para tomar otra decisión. Pero siempre pienso en positivo", añadió.

Ya enfocado en lo que será el partido de mañana ante la "Gloria", el atacante comentó: "Tuvimos una semana muy cortita donde se trató de descansar un poco el cuerpo porque el domingo se hizo un desgaste bárbaro. Y hoy (por ayer) ya nos preparamos para lo que va a ser Instituto. Sabemos que es un rival duro, difícil, que viene de ganar de visitante, que va siempre al ataque y mete ritmo. Nosotros tenemos que estar muy atentos en todas las líneas. Ellos atacan bien pero dejan espacios atrás".

A Ismael no le preocupan las constantes lesiones que está sufriendo el "Aurinegro".

"Tenemos algunas bajas pero somos un equipo de 30 jugadores, donde cualquiera puede jugar. Cada vez que le tocó entrar a uno que no venía jugando, aportó mucho para el equipo y eso es muy bueno porque se nota que están todos esperando su oportunidad", explicó. Finalmente, evaluó el andar de Mitre en la BN. "La categoría es difícil, cualquiera le gana a cualquiera, por eso hay que estar atentos a cada detalle. Tuvimos un buen arranque pero no estuvimos bien en estos dos últimos partidos de visita. Pero ya notamos que somos uno de los candidatos y cada uno que juegue contra nosotros va a dar un plus", señaló.