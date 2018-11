Este fin de semana tendrán acción los chicos por una nueva fecha del torneo Clausura de fútbol infantil

01/11/2018 -

Este fin de semana se desarrollará la 2ª fecha del torneo Clausura de la Liga de Fútbol Infantil. Además, se conocieron los resultados de la 8ª fecha del Fútbol Femenino, organizados por la Dirección de Deportes y Recreación de La Banda.

Este domingo, a partir de las 9, jugarán: Zona A, Bío Torres vs. 25 de Mayo (en San Isidro); Chamacos FC de Clodomira vs. Arg. Unidos (en Santa Rosa, Clodomira); Taladrito vs. San Fernando (en Banfield); Zona B, Dep. 25 de Mayo (local) vs. Gustavo Tapia; Bº Quilmes vs. Bº Taponazo de Clodomira (en Jerarquizado); Villa Unión (local) vs. El Cruce.

En Zona C: 17 de Octubre (local) vs. Cholo Suárez; Rey de Reyes vs. Tramo 16 (en Produnoa); Moykanos Juniors vs. Atl. Clodomira (en Policía de Infantería); Zona D: 4º Centenario vs. Irma FC (en Amutesa); Pablo Hoyos vs. Bº Tabique (en Villa Unión 2); Rincón FC (local) vs. Diablos Rojos; Niños Felices vs. Chacarita del Sur (cancha de 1º de Mayo).

Por su parte, las chicas jugaron el lunes con estos resultados: Tévez FC 0 vs. Dep. 25 de Mayo 3; San Isidro 0 vs. Santa Rita 2; Las Tiburonas 2 vs. Agr. 25 de Mayo 2; La Selección 2 vs. Bº 25 de Mayo 0; Irma FC (B) 1 vs. Las Aliadas 2; Las Fortineras 1 vs. Rincón Femenino FC 0; Campeonas del 28, 6 vs. Las Fanáticas 0; Las Líderes 0 vs. Villa Griselda 0; Defensoras 1 vs. Las Cachorras 1; Chacarita 1 vs. Cruz Azul 3; Irma FC (A) 1 vs. Dep. Griselda 2; Atenea 0 vs. Estrella de Cantoni 3; Las Únicas 0 vs. Las Argentinas 0; Alto Verde 1 vs. Quilmes 1; Central Argentino 0 vs. 17 de Octubre 1.