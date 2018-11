El santiagueño "Mago Zerrot" fue reconocido como un referente de la magia infantil de Iberoamérica

01/11/2018 -

El mago argentino Federico "Fico" Concetti lanzó el libro "Animago", sobre magos infantiles de Iberoamérica en cuyas páginas describe la particular manera de trabajar del santiagueño Fabián Tórrez, quien se sube al espectáculo con "Mago Zerrot".

Torrez comparte así ese espacio con profesionales de la magia de 15 países de Iberoamérica que exponen sobre cómo son sus escenografías, vestuarios, marketing, tips, gags, teorías y práctica del arte que llevan adelante.

Para el mago santiagueño, la invitación a participar con su relato de esta "recopilación" de colegas de Iberoamérica representa un espaldarazo a su carrera, ya que fue después de un show en una suerte de "mundial de magia" que se desarrolló en Buenos Aires, cuando "Fico" Concetti decidió incluirlo en su libro.

"Creo que lo que hizo que me acercara a la actuación fue que yo tenía muchos tíos que vivían en Buenos Aires y nos visitaban siempre, y cada vez que venían me pedían que cantara, que zapateara, o contara cuentos y, obviamente, yo lo hacía y me aplaudían dándome monedas. Siempre bromeo que ahí ya ‘vi’ el negocio de la actuación. Tenía cinco o seis años", comienza contando Mago Zerrot.

Y el espectáculo con el cual logró captar la atención de su colega y escritor, fue el que inició como clown, acompañado solamente de efectos sonoros que van describiendo la historia y el desenlace con un marciano imaginario. "La magia se dio antes de iniciar los trucos propiamente dichos, y fue a partir de la imaginación del público, que se dejó llevar hacia ese escenario en el que había un extraterrestre del que yo tenía que liberarme para poder dar el show sin interrupciones. Lo logro con una patada, por eso el título que acompaña mi relato en el libro es ‘A Marte de una patada’", explicó Zerrot.