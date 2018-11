Micro emprendimientos para Capital, Banda e Interior fueron entregados por el Gobernador

Notas Relacionadas

En el marco del Plan Provincial Santiago Productivo, el Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora entregó 47 micro emprendimientos a ciudadanos de Capital, Interior y Banda. Entre los aportes entregados hay 24 subsidios y 23 créditos con un importe superior a los $675.000 que fueron solventados con fondos netamente provinciales.

El acto de entrega se llevó a cabo en el Salón Auditorio de Casa de Gobierno, donde el primer Mandatario recibió a los beneficiarios acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai; subsecretario de Desarrollo Social, CP. Cristian Mansilla y directora de Desarrollo Social, Lic. Zulema Sirena, comisionados municipales y demás personal técnico del Ministerio de Desarrollo Social.

Entre los micro emprendimientos entregados, hay rubros como: repostería, artesanía, peluquería, gomería, diseño gráfico, rotisería, panificados, marroquinería, textil, carpintería artesanal y gastronomía.

Es importante remarcar que los beneficiarios de estos 47 micro emprendimientos son: 25 del departamento Capital, 2 del departamento Banda y 20 del Interior de la Provincia, entre los cuales están: Atamisqui, Ojo de Agua, Robles, Copo, Jiménez y Pellegrini. De ciudades como: Monte Quemado, Villa Robles, la Cañada, Las Delicias, Capital, la Banda, Fernández, Forres, Loreto, Ojo de Agua, Tasigasta, Los Arias, Los Mojones y La Noria.

En la oportunidad, el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai destacó la implementación de este plan que se lleva a cabo con recursos provinciales, “hay emprendedores de toda la provincia. De Capital, Banda y del resto del territorio provincial, que reciben un apoyo económico del Gobierno para emprender una nueva actividad económica, productiva o consolidar algunas que ya son pre existentes y que con estos recursos van a poder llevarla a cabo de una mejor manera”. Además contó que “desde el Ministerio también se gestiona un programa de fondos que vienen compartidos de Nación y Provincia. Fueron aprobados cinco proyectos, y hay otros en evaluación, que ya también están implementados, llevándose a cabo para beneficio de los lugares que impactan que es también en todo el territorio provincial”.

Seguidamente, Niccolai felicitó a los emprendedores “que este aporte que el Gobierno les hace, esta ayuda económica, sirva para potenciar sus actividades, mejorar los ingresos familiares, o múltiples de dos o tres familias que emprenden estos proyectos, y que puedan ir consolidando sus actividades y por supuesto también propendiendo al desarrollo de la Provincia” agregó.

A continuación, el Gobernador Gerardo Zamora saludó y agradeció el trabajo del Ministerio de Desarrollo Social. “Es importante toda la ayuda que podamos darles, un complemento que les permita desarrollar alguna actividad productiva, ya sea emprendimiento familiar o de cualquier naturaleza, como los hay aquí” y agregó “ojala que esto sirva para mejorar la calidad de vida y para generar, porque no, algún día un emprendimiento mayor, que permita no solamente auto sustentarse sino dar trabajo a la gente” resaltó el primer mandatario que finalizó diciendo “El trabajo no solamente es lo que dignifica a cualquier ser humano, sino que es lo que necesitamos para todos los santiagueños. Les deseo el mejor de los éxitos en esto que están emprendiendo”, concluyó el Gobernador.

Agradecimientos

Sonia Matar, de localidad de Las Delicias, se mostró muy feliz por tener su nuevo emprendimiento para peluquería, “la verdad que nos hacía muchas falta. Le agradezco al Gobernador de la provincia por esta ayuda que nos está dando” cerró.

En tanto Ramón Lezcano del barrio siglo XX de la ciudad Capital, expresó, “quiero dar gracias a nuestro Gobernador por darme esta ayuda para micro emprendimiento, que Dios lo bendiga. Esto es un comienzo para m. Voy a poner una panadería en el siglo XX en mi casa”.

Por último Graciela Roldán de Ojo de Agua, comentó, “estoy muy agradecida al Señor Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora. Me dedico al rubro de panificados, hago pan, tortilla, chipaco para vender en Ojo de Agua- contó- y esta ayuda sin duda me viene muy bien para seguir progresando y darle un sostén a mi familia”.