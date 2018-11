Furor: Un nene se disfrazó de Marcelo Bielsa para Hallowen

Hoy 16:38 -

Un nene de Dublín, Irlanda, tiene todo para ganar cualquier competencia de disfraces de Halloween este 31 de octubre gracias a su interpretación adorable y precisa de Marcelo Bielsa, el actual entrenador del Leeds United.

Freddie Callaghan adoptó las facciones, la ropa y hasta la pose sentado sobre la heladera portátil que caracteriza al director técnico y logró enternecer a los seguidores del club inglés, que lo festejaron en Twitter.

Fiona Callaghan, la madre de Freddie, mostró con orgullo a su “mini Bielsa” en la red social donde todo el tiempo muestra a sus tres hijos disfrazados, pero el pequeño entusiasta del DT argentino se caracteriza por ser el más fanático del Leeds.

Is this the best #LUFC Halloween fancy dress?



Well done to Freddie ‘Marcelo’ Callaghan! pic.twitter.com/sv3yVDxkcz