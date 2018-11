Infartante: Kim Kardashian y sus hermanas se disfrazaron de sexy ángeles

Notas Relacionadas

El juez Basbús formará parte del Tribunal Oral Federal de Tucumán

Hoy 17:43 -

Kim Kardashian y sus hermanas Khloé y Kourtney Kardashian, y Kendall y Kylie Jenner, celebraron Halloween vestidas de sensuales ángeles de Victoria's Secret, la famosa marca de ropa interior.

A través de un comunicado, la firma comentó que los trajes de las bellas hermanas: "Ellas están vestidas como en la pasarela de Victoria's Secret, y Kylie puede verse en el traje que Candace Swanepoel lució durante el desfile de modas de Victoria's Secret 2015".

Aunque este comunicado de prensa de Victoria's Secret lo hizo parecer una relación comercial, un representante del clan Kardashian negó que haya sido un patrocinio de la firma.

"Esto no fue un patrocinio pagado. Las chicas lo hicieron solo por diversión", indicó.

"Gracias a @VictoriasSecret por enviarnos looks de pasarela y verdaderas alas para esta noche. ¡Dios mío, es un sueño hecho realidad!", escribió Kim en Instagram.

Aunque Kim no ha desfilado nunca para Victoria's Secret, Kendall Jenner hizo su debut en el Victoria's Secret Fashion Show en 2015 y regresó un año más tarde al mismo espectáculo.

Kim Kardashian y sus hermanas Khloé y Kourtney Kardashian, y Kendall y Kylie Jenner, celebraron Halloween vestidas de sensuales ángeles de Victoria's Secret, la famosa marca de ropa interior.



A través de un comunicado, la firma comentó que los trajes de las bellas hermanas: "Ellas están vestidas como en la pasarela de Victoria's Secret, y Kylie puede verse en el traje que Candace Swanepoel lució durante el desfile de modas de Victoria's Secret 2015".



Aunque este comunicado de prensa de Victoria's Secret lo hizo parecer una relación comercial, un representante del clan Kardashian negó que haya sido un patrocinio de la firma.



"Esto no fue un patrocinio pagado. Las chicas lo hicieron solo por diversión", indicó.



"Gracias a Victoria´s Secret por enviarnos los looks de pasarela y las verdaderas alas para esta noche. ¡Dios mío, es un sueño hecho realidad!", escribió Kim en Instagram.



Aunque Kim no ha desfilado nunca para Victoria's Secret, Kendall Jenner hizo su debut en el Victoria's Secret Fashion Show en 2015 y regresó un año más tarde al mismo espectáculo.