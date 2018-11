Insólito: se cayó de la "bici" y se despertó hablando en alemán

Notas Relacionadas

Hoy 19:06 -

Una mujer se cayó de la bicicleta en la localidad inglesa de Berkshire y quedó inconsciente. Al despertar en el hospital no entendía nada de lo que le decían los médicos y sólo podía hablar en alemán. El caso representa algo único en el mundo.

Hanna Jenkins sufrió una lesión física mínima pero a nivel cerebral fue mucho más compleja. Ella había aprendido alemán en su infancia pero vivía en el Reino Unido con su marido, por lo que dominaba el inglés a la perfección.

“Me sentía como si me hubiera despertado en un país extranjero y no podía entender por qué la gente no me hablaba en una forma que yo pudiera entender. No podía entender cuando alguien en el hospital me hablaba inglés. Mi cerebro había perdido la capacidad”, declaró.

Su situación mejoró pero ahora se enfrenta a otro problema: por la mañana habla en inglés y por la tarde en alemán.

Para el neurocirujano Colin Shieff la mujer padece algo conocido como “pérdida del segundo idioma”.