CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de noviembre de 2018

A LAS 11.45 MISA POR LOS FIELES DIFUNTOS DESDE EL PARQUE DE LA PAZ.

02/11/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MISA POR LOS FIELES DIFUNTOS DESDE EL PARQUE DE LA PAZ

12.45 LOS SIMPSONS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.20 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

21.30 LA VOZ ARGENTINA

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 CINE. ESCÁNDALO

00.00 RIZHOMA HOTEL

00.45 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

20.30 MEJOR DE NOCHE

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKA PAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA ARGENTINA

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 GIGANTES DEL SUD

16.00 FANÁTICAS

17.00 IRON SPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 CIRCUITO ARGENTINA

 

CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 SÓLO FÚTBOL

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 TENDENCIAS SANTIAGO

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.22 OTTO. EL RINOCERONTE

07.45 CUPIDO MOTORIZADO RUMBO A RÍO

09.36 MARTE NECESITA MAMÁS

11.17 ANTES DE SEPARARNOS

13.05 DICEN POR AHÍ

14.56 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?

16.38 ¿SOLO AMIGOS?

18.27 DICEN POR AHÍ

20.18 LOCOS EN BROOKLYN

22.00 EXPERTA EN CRISIS

TCM

07.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

07.55 LA NIÑERA

08.42 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.29 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

5)

11.51 LA NIÑERA

12.38 EN BUSCA DE UN SUEÑO

14.31 UN PAPÁ GENIAL

16.06 SOY ESPÍA

17.42 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO

19.42 BATMAN VUELVE

22.00 LA GENTE DETRÁS DE LAS PAREDES

TNT

06.57 UNA FAMILIA NUMEROSA

08.48 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

10.31 GRAVEDAD

12.04 STEP UP 3D

14.04 RESCATE DEL METRO 123

15.58 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS

MARAVILLAS

17.56 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

19.42 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

22.00 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS

DEL TIEMPO

00.10 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO

01.56 LEGIÓN DE ÁNGELES

SPACE

06.00 LA MÁSCARA DEL ZORRO

08.00 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA

COMUNIDAD DEL ANILLO

11.23 TANGO Y CASH

13.17 OPERACIÓN CACERÍA

15.02 DAÑO COLATERAL

17.05 DOS POLICÍAS REBELDES II

19.55 MUNDO SURREAL

22.00 LÍBRANOS DEL MAL

23.56 EL CONJURO

CINECANAL

10.30 BARRERAS

12.55 AMOR SIN ESCALAS

14.50 EL PROFESOR CHIFLADO

16.35 EL PLAN B

18.30 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ

20.10 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE

ESTE MUNDO

22.00 MAZE RUNNER. A PRUEBA

DE FUEGO

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 SHARK TANK COLOMBIA

15.00 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 PREMONICIONES

22.00 SHARK TANK COLOMBIA


A DÓNDE IR

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 2 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 23, LA PEÑA DE MÓSOJ

ÑAUPA CON LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, LOS MISMOS DE

SIEMPRE, KARLOS ROLDÁN, “TANQUE” ROJAS, NACHO CARRIZO, NACIDOS

DEL TIEMPO, LA RESERVA, ACADEMIA HACIENDO PATRIA.

CAYOCOCO (AUTOPISTA PERÓN)

EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 22, CONCIERTO EXCLUSIVO DE NO TE VA

GUSTAR.

CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)

*EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21, TEATREANDO REPONDRÁ LA OBRA

“DESDE EL JARDÍN DE SARA”, CON MARÍA ROSA CIANFERONI Y GUSTAVO

INFANTE.

+SÁBADO 10, A LAS 22, HYPNOSIS HARÁ UN HOMENAJE A QUEEN.

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA Nº 386)

EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21.30, EN EL SALÓN DE LOS ESPEJOS,

REALIZARÁ UN CONCIERTO CÉSAR “BANANA” PUEYRREDÓN.

CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE

“DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y

ADULTOS.

MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE

PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS (2D)

AVENTURA (ATP)

02/11 16:10hs (Cast) 18:25hs (Cast)

ALFA (2D)

THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 07/11 20:00

HALLOWEEN (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

02/11 -17:00 (Cast) 19:30 (Subt)

22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

PIE PEQUENO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

02/11 16:20 (Cast)

03/11 - 04/11- 14:20 (Cast) 16:20

(Cast)

ESCALOFRÍOS 2 (2D)

COMEDIA (ATP)

HASTA EL 07/11 18:15 (Cast)

CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS (3D)

AVENTURA (ATP)

02/11 - 03/11- 20:30 (Cast) 22:50

(Cast) 01:00 (Cast)

GONJIAM: HOSPITAL

MALDITO (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

02/11 - 03/11- 20:10 (Cast) 22:20

(Subt) 00:25 (Subt)

VENOM (2D)

COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

02/11 17:20 (Cast) / 03/11 - 04/11-

15:00 (Cast) 17:20 (Cast)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D) DRAMA (+13 AÑOS)

01/11 -16:40 (Cast) 19:20 (Subt)

22:00 (Subt)

EL POTRO (2D) DRAMA ,

BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS) 02/11

-03/11- 22:20 (Cast) 00:45 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

EL CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS ATP ESTRENO

/ CASTELL. 2D 18:20 - 20:20- 22:40

HALLOWEEN APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 22:30

SUBTIT. 22:30 (SOLO JUEVES)

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:50

BOHEMIAM RHAPSODY 2D

APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:20- 20:00-

SUBTIT. 2D 22:50 - (sólo el jueves)

VENOM 2D APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:10 -

ANTICIPADAS EN VENTA

BURN THE STAGE:LA

PELÍCULA ESTRENO 29-

11-2018

SUBTITULADA 2D 19:30 -

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D ENTRADA GENERAL: $150 / JUBILADOS,

DOCENTES Y ESTUDIANTES: $90 TODOS LOS

DÍAS // 3D ENTRADA GENERAL: $160 / JUBILADOS,

DOCENTES Y ESTUDIANTES: $95 TODOS LOS DÍAS.

 
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