CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de noviembre de 2018
A LAS 11.45 MISA POR LOS FIELES DIFUNTOS DESDE EL PARQUE DE LA PAZ.
Por El Liberal
02/11/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MISA POR LOS FIELES DIFUNTOS DESDE EL PARQUE DE LA PAZ
12.45 LOS SIMPSONS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.20 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
21.30 LA VOZ ARGENTINA
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 CINE. ESCÁNDALO
00.00 RIZHOMA HOTEL
00.45 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
20.30 MEJOR DE NOCHE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKA PAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA ARGENTINA
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 GIGANTES DEL SUD
16.00 FANÁTICAS
17.00 IRON SPORT
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 CIRCUITO ARGENTINA
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 SÓLO FÚTBOL
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 TENDENCIAS SANTIAGO
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.22 OTTO. EL RINOCERONTE
07.45 CUPIDO MOTORIZADO RUMBO A RÍO
09.36 MARTE NECESITA MAMÁS
11.17 ANTES DE SEPARARNOS
13.05 DICEN POR AHÍ
14.56 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?
16.38 ¿SOLO AMIGOS?
18.27 DICEN POR AHÍ
20.18 LOCOS EN BROOKLYN
22.00 EXPERTA EN CRISIS
TCM
07.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
07.55 LA NIÑERA
08.42 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.29 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
5)
11.51 LA NIÑERA
12.38 EN BUSCA DE UN SUEÑO
14.31 UN PAPÁ GENIAL
16.06 SOY ESPÍA
17.42 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO
19.42 BATMAN VUELVE
22.00 LA GENTE DETRÁS DE LAS PAREDES
TNT
06.57 UNA FAMILIA NUMEROSA
08.48 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
10.31 GRAVEDAD
12.04 STEP UP 3D
14.04 RESCATE DEL METRO 123
15.58 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS
MARAVILLAS
17.56 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
19.42 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
22.00 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS
DEL TIEMPO
00.10 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO
01.56 LEGIÓN DE ÁNGELES
SPACE
06.00 LA MÁSCARA DEL ZORRO
08.00 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA
COMUNIDAD DEL ANILLO
11.23 TANGO Y CASH
13.17 OPERACIÓN CACERÍA
15.02 DAÑO COLATERAL
17.05 DOS POLICÍAS REBELDES II
19.55 MUNDO SURREAL
22.00 LÍBRANOS DEL MAL
23.56 EL CONJURO
CINECANAL
10.30 BARRERAS
12.55 AMOR SIN ESCALAS
14.50 EL PROFESOR CHIFLADO
16.35 EL PLAN B
18.30 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ
20.10 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE
ESTE MUNDO
22.00 MAZE RUNNER. A PRUEBA
DE FUEGO
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 SHARK TANK COLOMBIA
15.00 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 PREMONICIONES
22.00 SHARK TANK COLOMBIA
A DÓNDE IR
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 2 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 23, LA PEÑA DE MÓSOJ
ÑAUPA CON LAS SACHAGUITARRAS ATAMISQUEÑAS, LOS MISMOS DE
SIEMPRE, KARLOS ROLDÁN, “TANQUE” ROJAS, NACHO CARRIZO, NACIDOS
DEL TIEMPO, LA RESERVA, ACADEMIA HACIENDO PATRIA.
CAYOCOCO (AUTOPISTA PERÓN)
EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 22, CONCIERTO EXCLUSIVO DE NO TE VA
GUSTAR.
CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)
*EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21, TEATREANDO REPONDRÁ LA OBRA
“DESDE EL JARDÍN DE SARA”, CON MARÍA ROSA CIANFERONI Y GUSTAVO
INFANTE.
+SÁBADO 10, A LAS 22, HYPNOSIS HARÁ UN HOMENAJE A QUEEN.
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA Nº 386)
EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21.30, EN EL SALÓN DE LOS ESPEJOS,
REALIZARÁ UN CONCIERTO CÉSAR “BANANA” PUEYRREDÓN.
CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)
LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE
“DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y
ADULTOS.
MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE
PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS (2D)
AVENTURA (ATP)
02/11 16:10hs (Cast) 18:25hs (Cast)
ALFA (2D)
THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 07/11 20:00
HALLOWEEN (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
02/11 -17:00 (Cast) 19:30 (Subt)
22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
PIE PEQUENO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
02/11 16:20 (Cast)
03/11 - 04/11- 14:20 (Cast) 16:20
(Cast)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP)
HASTA EL 07/11 18:15 (Cast)
CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS (3D)
AVENTURA (ATP)
02/11 - 03/11- 20:30 (Cast) 22:50
(Cast) 01:00 (Cast)
GONJIAM: HOSPITAL
MALDITO (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
02/11 - 03/11- 20:10 (Cast) 22:20
(Subt) 00:25 (Subt)
VENOM (2D)
COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
02/11 17:20 (Cast) / 03/11 - 04/11-
15:00 (Cast) 17:20 (Cast)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D) DRAMA (+13 AÑOS)
01/11 -16:40 (Cast) 19:20 (Subt)
22:00 (Subt)
EL POTRO (2D) DRAMA ,
BIOGRAFÍA (+ 16 AÑOS) 02/11
-03/11- 22:20 (Cast) 00:45 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
EL CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS ATP ESTRENO
/ CASTELL. 2D 18:20 - 20:20- 22:40
HALLOWEEN APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 22:30
SUBTIT. 22:30 (SOLO JUEVES)
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:50
BOHEMIAM RHAPSODY 2D
APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:20- 20:00-
SUBTIT. 2D 22:50 - (sólo el jueves)
VENOM 2D APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:10 -
ANTICIPADAS EN VENTA
BURN THE STAGE:LA
PELÍCULA ESTRENO 29-
11-2018
SUBTITULADA 2D 19:30 -
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D ENTRADA GENERAL: $150 / JUBILADOS,
DOCENTES Y ESTUDIANTES: $90 TODOS LOS
DÍAS // 3D ENTRADA GENERAL: $160 / JUBILADOS,
DOCENTES Y ESTUDIANTES: $95 TODOS LOS DÍAS.