Nuevo capítulo de la segunda y atractiva rueda del torneo Anual

02/11/2018 - La dirigencia de la Asociación Civil Amateur Pasión Futbolera (Ex Liga de Veteranos C 55), entidad que abarca a más de setecientos asociados mayores de 55 años en la práctica del fútbol hará disputar este domingo en varios escenarios la fecha Nº 30 correspondiente a la segunda rueda del apasionante certamen Anual. Los encuentros se desarrollarán a partir de las 9, con treinta minutos de tolerancia, en diferentes canchas de la ciudad capital. Como siempre, desde la organización se espera el acompañamiento de los simpatizantes de cada una de las entidades, quienes con su presencia le ponen color y calor a cada una de las presentaciones en los diferentes puntos cardinales de la provincia. Esta fecha además tendrá el condimento que habrá duelos clásicos imperdibles, en donde los muchachos que ya pintan algunas canas irán en busca de la victoria. La empresa no será para nada sencilla, pero tampoco imposible. Como siempre se recomienda a los deportistas que tengan una sana alimentación e hidratación para encarar los encuentros sin sobresaltos. Programación A continuación le ofrecemos la programación completa de la sexta fecha . En cancha Santa Lucía: Central Córdoba vs. Gus Mar. En cancha Vinalar: Trigoria vs. El Triángulo. En cancha Villa Tranquila: Veteranos de Estudiantes vs. Tapicería Perú. En cancha Campeones del 28: Carrizo Bombas de Agua vs. Molinari (55). En cancha de Polideportivo Bosco II: Reparaciones Ismael Díaz vs. Luz y Fuerza. En cancha de Asociación: Óptica Bella Vista/Sialle vs. Simusa. Encancha de Villa Borges: Estrella Norte vs. Ateneo San Roque. En cancha de KM 49: el equipo de Ropa Informal gana los puntos ante el conjunto de IMA Construcciones. Se ruega a los diferentes conjuntos que guarden respeto por el horario de inicio de los correspondientes encuentros, ya que todos tienen una tolerancia permitida para evitar contratiempo.l