Este domingo se definirán los semifinalistas del campeonato

02/11/2018 - Tras la postergación por el fallecimiento de un integrante de la subcomisión de fútbol, la Liga Comercial programó para este domingo los partidos de vuelta de cuartos de final del Campeonato Anual, que lleva el nombre de Julio Walter Gómez. Los partidos, que definirán a los semifinalistas de las categorías Libre y C33, se jugarán en el predio que el Sindicato de Empleados de Comercio posee en la localidad de El Zanjón. Ferretería Comercial Colón (Libre) y Despensa Doñita (C35) se metieron entre los cuatro mejores de sus respectivas categorías, tras vencer a Termas Unidos y Maxihogar (C35), respectivamente. Las restantes series se definirán el domingo y se conocerán los semifinalistas. En caso de empate, accederán a la siguiente fase los equipos que tengan ventaja deportiva. En la cancha Nº 1 se cumplirá la siguiente programación: 10.30, Las Malvinas FC vs. Namaskar FC (Libre); 12, Ferretería Comercial Colón vs. Neumáticos del Valle (C35); 15, Kiosco Máxima vs. OVB Garbarino (C35). E n l a c a n c h a N º 2 j u g a r á n : 10.30, Óptica Molinari vs. Las Malvinas Sur (C35); 15, Los Amigos vs. Línea Blanca (Libre); 16, Carro Bar Kimba vs. Despensa Islas Malvinas (Libre). Resultados Libre: Ferreter ía Comercial Colón 5, Termas Unidos 0; Carro Bar Kimba 0, Despensa Islas Malvinas 0; Líneas Blancas 1, Los Amigos 1; Las Malvinas FC 0, Namaskar 0. C35: Óptica Molinari 0, Las Malvinas Sur 0; Ferretería Comercial Colón 0, Neumáticos del Valle 0; Despensa Doñita 1, Maxihogar 0; OBV Garbarino 0, Kiosco Máxima 0. l