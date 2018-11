“Tini” Stoessel eligió “La Voz” de la santiagueña Sofía Agüero Petros

Hoy 22:27 -

Sofía Agüero Petros sigue creciendo artísticamente. De aquel salto a la fama en "High School Musical: La Selección" hasta su presente como cantante profesional y licenciada en Diseño y Comunicación Audiovisual, la joven santiagueña revalida lo conseguido y no cesa en sus ansias permanente de superarse.

Es así como acaba de dar un salto cualitativo en “La Voz Argentina” al obtener un lugar en ese ciclo que se emite por Telefé tras interpretar, en español, "Let it go" (“Libre soy”), canción central del filme infantil “Frozen: una aventura congelada”.

La particular forma en que lo cantó, en el segmento de la audición A Ciegas, concitó la atención de Martina “Tini” Stoessel quien, en su momento, fuera la elegida para cantar el tema principal de la mencionada película para Latinoamérica e Italia. De esta manera, conquistó a “Tini” quien se dio vuelta y eligió a “La Voz” de Sofía para que se quedara con el equipo (o team) de su colega Martina.

Ante esta consagración, y en virtud de que están próximas las batallas (comenzarán este lunes 5), la cantante santiagueña se enfrentará a un nuevo desafío.

A poco de concluida la emisión del programa, EL LIBERAL contactó a Sofía. “Hablaban de que cada jurado iba a tener un coach invitado”, fue la pregunta. “Si los invitados de Tini son Cali y el Dandee”, respondió con inocultable emoción la ex Chica Disney y ex protagonista de los musicales "Hércules: La Fuerza de la Música" y "Disney on ice".

Sofía contó además como llegó a “La Voz Argentina”, que en Santiago del Estero se emite a través de la pantalla de Canal 7. “Me enteré de la audición el día que se terminaba y me fui después del trabajo. La audición terminaba a las 18 y llegue a las 17”, evocó.

“Cuando llegue no había más números y una fila de dos cuadras. Me fui hasta la entrada y vi a un señor con los números bajo el brazo y le pedí si me daba uno y me dijo que tenía que ir al final de la fila. Tuve que caminar junto con el las dos cuadras y cuando llegamos al final yo lo miré enojada y él me dio el número y me dijo, los últimos serán los primeros”, rememoró sumamente feliz.