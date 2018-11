Ruta Uno y un duro cruce ante Barrio Colón

02/11/2018 - Mañana se pondrá en disputa la décima octava fecha del Campeonato Clausura, que organiza los Clásicos Barriales, para la zona Norte. Esta nueva fecha tendrá varios importantes partidos en juego. Uno de ellos será el que protagonicen en cancha de Barrio Aeropuerto, el conjunto de Ruta Uno ante Barrio Colón, por la categoría 20. Por la división C 30, Gas del Estado jugará ante 7º Pasaje, en uno de los partidos destacados. Los partidos programados para el primer turno, comenzarán a jugarse a partir de las 15.30. La programación completa de los encuentros se detallan a continuación. Cartelera En cancha de Mojones, La Banda de Pili vs. Despensa Carrizo (20); Mojones vs. Pasaje 421 Jrs (20) y Pasaje 421 FC vs. Rifa Tuni (30). En Barrio Aeropuerto, Ruta Uno Jrs vs. Barrio Colón (20); Peti FC vs. Los Peregrino (20) y Carro Bar Chara vs. equipo a confirmar (30). En Mal Paso, Amigo de la 18 vs. San Esteban (20); Hermanos Juárez vs. Los Tenas (20) y Avenida vs. Los Chango de la 14 (30). En Calle 107, Los Pibe de la 18 vs. Juv del Gas (20); Árbol Solo vs. La Esquina de Keneddy (20) y Carnes La Hacienda vs. La 203 FC (30). En El Fondo de Borges, Estrella Jrs vs. Rifa Tuni Jrs (20); La Juve vs. Bosco III (20) y El Vajo FC vs. Refrigeración Dam (30). En Polideportivo Borges, Los Pibe de la 109 vs. 1era. Ampliación Borges (20); Juv de Villa Borges vs. Magallanes (20) y Calle 13 vs. equipo a confirmar (30). En Sexto Pasaje, El Bajo Jrs vs. San Lo FC (20); Villa Borges vs. Los Pibe de Martín (20) y 6to. Pasaje FC vs. Borge Unidos (30). Otros partidos En La Loma, Los Calamares vs. Los 3 Amigo (20); Tabú FC vs. Petrolíder (20) y Calle 4 FC vs. Los 3 Amigo FC (30). En Chañar, Mayorista Ría vs. Carnes Los Amigo Jrs (20); Florería Ema vs. El Salvador (20) y La Cochetti vs. Los Pumas (30). En San Martín, Villa Juniors vs. La 21 del Barrio Aeropuerto (20); La Barra de Iván FC vs. Juan Felipe Ibarra (20) y Gas del Estado vs. 7mo. Pasaje (30). En Autonomía, 3er. Pasaje vs. Juv de Borge (20); Tigre Jrs vs. Emaús (20); 1er. Pasaje vs. La Rodríguez (20) y Estrella del Norte vs. Carnes Los Amigos (30). En Tarapaya, El Vajo de Tarapaya Jrs vs. La Banda de Memo (20); Tarapaya FC vs. Santa Rosa (20) y El Vajo de Tarapaya vs. El Fondo de Borge (30). En Triángulo, Los Pacífico Jrs vs. Alma Fuerte (20); La 23 FC vs. El Triángulo (20); Laureles vs. La Barra (20) y Los Pacífico FC vs. Mal Paso (30).