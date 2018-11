Obras se quedó con el grito de campeón en la ciudad de Frías

02/11/2018 - CHOYA, Choya (C) En el Parque Recreativo y Deportivo Municipal ‘Florencia Genesir’ de la “Ciudad de la Amistad” se consagró campeón del torneo 144 años de Frías el elenco de Obras que venció en la final a Tránsito por 2 a 0. Esto fue por la Copa Oro y los goles fueron obra de Yudi y de Quiroga. La organización le corresponde a la Liga de las Instituciones Friense. El tercer puesto quedó en manos de Comercio que logró por penales vencer 4 a 2 a Loma Negra. En el tiempo reglamentario igualaron en dos goles. Mientras tanto en la Copa de Plata se impuso La Bio a Panaderos por un contundente 3 a 1. Para esta noche se pondrá en juego la Copa Ciudad de Frías donde se agruparon dos zonas. Por la A se enfrentarán: Obras vs Policía y Comercio vs Técnica y por la B lo harán Loma Negra vs La Bio y Comercio vs Tránsito.