Arranca mañana otra fecha decisiva en todas las categorías

02/11/2018 - El Torneo Final de la Liga Federal, tendrá continuidad mañana con la disputa de una nueva fecha del calendario, en todas sus categorías. En este sentido, los cotejos del primer turno darán comienzo a las 15.30, con media hora de tolerancia. Los del segundo turno, tendrán inicio a las 17.30. En este sentido, estos serán todos los encuentros de mañana: En Comunicaciones, Farmacia Plata vs. Defensa Civil (40) y Copa Aeropuerto vs. Inti Tour FC (50). En Luz y Fuerza, Nuevo Beltrán vs. El Deport (40) y Deportivo Rec vs. El Triángulo (45). En Luz y Fuerza, Rosario Central vs. Los Halcones (40) y Dr. Beltrán vs. Amigos de la Vida (45). En Sutiaga La Banda, Rabenar Forres vs. Despensa del Valle (20) y Coca T. Santillán vs. La Juntada (40). En Polly La Banda, Farmacia Abdala vs. Rabenar Forres (1º) y Dr. Atese vs. Kovak Autom. (45). En Polly La Banda, Casa Maud vs. Tapiales Las Gemelas (1º) y Municipalidad Clodomira vs. Despensa Del Valle (50). En Nueva Unión La Banda, Agricultores Unidos vs. Huracán (1º) y El Argentino vs. La Bañadera (40). En Agricultores Pujio, Estudio Jurídico vs. Eroplast (1º) y Lubricentro MyM vs. La Reserva (40). En Aranda Clodomira, Nor Lu y Los Changos del Dente vs. Fresco (1º). En Logística, San Antonio vs. El Desafío (40) y La Saavedra vs. Campeones del 28 (45). En Los Halcones, Cimes vs. Coca T. Santillán (1º) y Recambio Gogui Fdez. vs. Macroffice (1º). En Los Halcones, Pepsi vs. Adi (40) y Loreto Unidos vs. Papelería Pamela (50). En Alumni, Grupo Red vs. Lenon Pochito Bar (45) y Los Dinos vs. Grasería Fernández (50). En Atsa, Islas Malvinas vs. DJ Kinka (20) y Argentinos Juniors vs. Oca (1º). En Complejo Bas - cón, Abogados Cat vs. Piquito (40) y San Fernando vs. Potrero (45). En Complejo Bascón, La Estafeta vs. Nueva Autonomía (1º) y Grupo Red vs. Lenon Pochito Bar (45). En Cilindro Cor tez, Copse vs. Aguma Construcciones (1º) y Electricidad Cortez vs. Alberdi (50). En Potrerito 2, DJ Kinka vs. Real (20) y La Juve vs. Gremio (20). En Potrerito 2, Panadería Monteagudo vs. Vinalar (20) y El Ciclón vs. La Católica (1º). En Potrerito 2, 5º Alte. Brown vs. Amigos Lucianita (20) y Campos GNC vs. La Kinchada (1º). En Potrerito 2, San Lorenzo Belgrano vs. Bobinados Soria (20) y San Carlos vs. Los Primos (20). En Potrerito 2, Los Tigres vs. C Athletic (20) y Cacho vs. Carro Alim (20). En Rivadavia V. de la Barranca, Iosep vs. Amigos Textiles (1º) y Loreto vs. Bº Sargento Cabral (40). En Mamita Cardozo, Profesores Ed. Física vs. Beula Construcciones (45) y Rivadavia vs. Taller Willy (1º). En Sayago Cardozo, MG Diseños vs. Excursionistas (1º) y Templo vs. Los Amigos (1º) En Los Pichones, Taller Dany vs. El Fortín (40) y TN Herrería vs. Villa Mercedes (45). En Los Pichones, Adhoc vs. Barrio Del Pino (1º). En La Morocha, Roque y Amigos vs. Villa Negrita (45) y Red Star vs. Profesores Piratas (50). En La Porteña, Moto Full vs. Flaco y persa (1º) y Veteranos Malvinas vs. Ex Combatientes (50).