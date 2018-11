El mejor fútbol del dpto. se jugará en Laprida

02/11/2018 - CHOYA, Choya (C) La décima fecha del torneo que organiza la Liga Choyana de Fútbol se disputará de forma íntegra el próximo domingo en el estadio del club Atlético Laprida. El horario será desde las 10, de acuerdo con lo confirmado por la organización del certamen. Este campeonato tiene en la cima al elenco de El Norte con 21 unidades. Además se ubica con 20 Arsenal Fútbol Club; Club Atlético Choya 18; Cl u b At l é t i c o V i l l a L a Punta 17; Club Atlético Laprida 13; entre otros. Todos los partidos El programa de la jornada que se viene es el que se detalla a continuación: Atlético Choya vs El Nor te (uno de los par tidos más importantes de esta jornada); Los Leones vs. Shishi Pozo; La Juventud vs. Casa Blanca; Arsenal Fútbol Club vs Club Atlético Villa La Punta; Banda Verde vs. Los Power y a última hora se producirán el enfrentamiento de Los Amigos vs Club Atlético Laprida. De e s t a ma n e ra , e l f ú t b o l s e g u i r á s i e n - do protagonista en esta parte de la provincia, c o n d u e l o s q u e s e r á n muy atractivos por la calidad de los equipos que estarán nuevamente en cancha.