El torneo Carlos Coronel tendrá cita por semifinales

02/11/2018 - CHOYA, Choya (C) El estadio del Tiro Federal de Frías albergará los choques de semifinales del torneo Carlos Coronel que coordina la Asociación del Fútbol Amateur Friense. Esto será mañana y el horario iba a ser definido en la reunión de delegados que se llevaba adelante al cierre de la edición. Aunque se especulaba con que sea en horario nocturno debido a que este predio cuenta con iluminación que se pudo colocar merced al apoyo de la comuna local, así como también al trabajo de la comisión directiva y los que combinados militan en esta saliente competencia. Los equipos que se medirán en esta instancia decisiva de este campeonato serán: El Vasco Carnes vs. Mercadito Gachi y Legui, mientras que en la otra llave lo harán Los Tornillos ante el elenco de Carnicería Giovany. Instancia Estos combinados dejaron en los cuartos de finales a M y M Deportes, Los Cuervos, Autoservicio Hernán y Barrio Oeste respectivamente. Cabe recordar que en esta fase no habrá ventaja deportiva y en caso de empate habrá definición desde el punto del penal.