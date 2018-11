Se jugarán las llaves play off del Torneo “Carlos Saúl González”

02/11/2018 - Primero por el mal tiempo y esta semana por los partidos Boca y River y por último el cambio de las nuevas autoridades municipales no se pudo reunir la Comisión Directiva para determinar en qué cancha jugarán los partidos definitorios. Por otro lado trascendió que el Tribunal de disciplina debe resolver antes un caso de protesta por la inclusión indebida de jugadores en uno de los equipos que deben disputar las finales del Torneo Clausura 2018 en la reunión que mantendrán el jueves a la noche. De encontrar la solución mañana sábado, jugarán los equipos clasificados en cada zona. En ese sentido cabe recordar que en la zona “A” el 1º fue Trula; 2º Barrio Sur; 3º Talleres; 4 Tigres; 5º Villa Elisa; 6º All Boys; 7º Maxiquiosco Antu y 8º Deportivo Morón. En la Zona “B” resultaron clasificados: 1º Arsenal; 2º El Gateao; 3º Bº Belgrano; 4º Forres; 5º Triki; 6º Wall Mar; 7º Triunfadores y 8º Sol de América. Programación En consecuencia se medirán en los cuartos de final por el campeonato 2018: Trula vs, Forres; Barrio Belgrano vs. Barrio Sur: Arsenal vs, Tigres y El Gateao vs. Talleres. Por el premio consuelo lo harán; Villa Elisa vs. Las Américas: All Boys vs. Sol de América; Maxiquiosco Antu vs. Triunfadores; Triki vs. La Loma y Wall Mar vs. Deportivo Morón.