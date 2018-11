Gustavo Coleoni ensaya variantes en el mediocampo para el duelo del domingo ante Olimpo de Bahía Blanca

Fotos INCOGNITAS. Gustavo Coleoni piensa en reforzar el ataque y apunta al ingreso de Jara, pero duda si ponerlo junto a Rossi o jugar con un solo punta.

02/11/2018 -

Central Córdoba necesita volver con urgencia a la senda del triunfo para salir de los últimos puestos de la tabla. El "Ferroviario" no gana desde hace cuatro fechas y quedó comprometido con el promedio del descenso, compartiendo la última colocación con Olimpo de Bahía Blanca, el rival del próximo partido.

Tras el empate sin goles ante Guillermo Brown, en Puerto Madryn, el entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni busca volver a sumar los tres puntos, en condición de local.

En ese sentido, el entrenador tendría planeado realizar algunas modificaciones en el mediocampo. En ese sentido Alfredo Ramírez y Diego Jara podrían regresar al equipo titular.

Aunque no está confirmado, y más aún teniendo en cuenta que hoy y mañana recién pruebas de fútbol, el DT tendría la intención de cambiar a Renzo Pérez por Alfredo Ramírez. La otra alternativa que maneja es que Mauro Barraza ingrese en el lugar de Pérez. Además, duda entre la salida de Marcos Sánchez o Javier Rossi, para darle lugar a Diego Jara.

El ex delantero de Patronato e Instituto de Córdoba, se entrenó con normalidad durante la semana y sería una fija ante Olimpo teniendo en cuenta la falta de efectividad por la que atraviesa el conjunto ferroviario. El que hizo alusión a ese tema, fue el defensor y capitán, Alexis Ferrero, quien aseguró que estaría más preocupado si no generarían las chances, y no tanto por desperdiciarlas.

"Sería muy preocupante si el domingo no convertimos las chance de gol que generemos. Estamos con bronca porque no podemos reflejar en la tabla de posiciones todo lo bueno que se viene haciendo", explicó el ex jugador de River Plate y Huracán, en dialogo que mantuvo con Radio Panorama, tras la práctica de ayer.