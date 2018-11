Para el presidente D’Onofrio, "River va a estar en la final"

Fotos OPINIÓN El titular de los "Millonarios" habló sobre el polémico caso.

El presidente de River Plate, Rodolfo D’onofrio no le esquivó a la polémica que hay en torno a la situación de Marcelo Gallardo con la Conmebol y dijo que la entidad de Núñez estará en la final ante Boca Juniors.

"River va a estar en la final. Es válido que existan las dudas, pero hay fallos que están hechos en la Conmebol por casos similares a éste", explicó D’Onofrio.

Y agregó como ejemplo una situación similar que atravesó el actual presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez: "Era presidente de la Federación Paraguaya y la Conmebol falló a favor del equipo que incurrió en la falta".

Por último, negó que el "Muñeco" deje el club en 2019: "No hay nada como para marcar que no y su continuidad va más allá de un campeonato. Es válido y es verdad que nada dura para siempre y puede ocurrir que se termine la energía, pero no creo que eso le pase".