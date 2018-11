02/11/2018 -

Los padres de una de las supuestas víctimas del profesor, decidieron presentarse como querellantes en el proceso. El Dr. Francisco Cavallotti representa sus intereses y finalizada la audiencia en la que se difirió la resolución, el letrado señaló que "los chicos no mienten" y que es "apresurado" solicitar una excarcelación, en alusión a lo planteado por la defensa.

"Son dos situaciones tremendamente graves. El Ministerio Público Fiscal está instruyendo con la celeridad que las circunstancias posibilitan; se llevaron a cabo pericias psicológicas, Cámara Gesell, se está tratando de obtener información de un celular y una notebook, propiedad del docente", explicó el letrado.

"Hace muchos años, uno de los mejores pediatras del mundo, indicó que los niños no mienten. Estamos hablando de menores que hacen referencia a un trato vejatorio por parte del imputado, es un abuso sexual llevado a cabo en un Jardín de Infantes", agregó.

Te recomendamos: "Los chicos no mienten", aseguró la querella

Seguidamente apuntó: "Son recurrentes incluso a tener manifestaciones que dan certezas a los episodios. Son temas demasiado feos, debe llevarse a cabo la investigación con la seriedad y prudencia necesarias. Por lo tanto, las ansiedad por pedir excarcelación son muy anticipadas, apresuradas, hay mucha prueba pendiente de producción para hablar de excarcelación".

"El prevenido manifestó en su indagatoria que no tiene antecedentes penales, pero luego surgió que hay un legajo que está próximo a presentarse una requisitoria de elevación a juicio, por el supuesto abuso sexual de una persona de 15 años del año pasado. Entonces está mintiendo. Hay un cuerpo de docentes, o hay un establecimiento que debería haber requerido un certificado de buena conducta a sus profesores, no sé cómo si tiene un antecedente (el acusado) de esas características, y en el estado procesal que se encuentra (sea admitido en el establecimiento)... no se puede olvidar de esos detalles", remarcó al finalizar el letrado.