Julián Weich no piensa volver a la televisión

02/11/2018 -

Alejado de la televisión argentina desde hace varios años, el conductor Julián Weich se quejó de que el canal que dirige Adrián Suar tiene en pantalla un programa de cocina que él hizo hace tres años.

"Hoy me llaman para invitarme a ese programa y digo que no quiero ir porque es el programa que yo hice, me siento raro", admitió ante las cámaras del ciclo "Intrusos".

Por otra parte contó: "Hace mucho que tengo planeado no volver a la televisión, porque la tele no me necesita, yo no necesito a la tele, estoy feliz. Extraño la tele que yo hacía, no la tele que podría hacer ahora, porque en la tele que yo podría hacer ahora no pego, no encajo’. Y agregó: "Siento que cambió todo, si yo hiciera los programas que hacía antes, que eran exitosos y reconocidos, hoy no los vería nadie. Porque el televidente cambió también".

Para su futuro, confió que está "buscando algo que tenga impacto social, que le sirva a la gente".